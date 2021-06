Brote de Covid-19 en ancianato San Vicente De Paúl deja más víctimas

Entornointeligente.com / La situación no ha mejorado en la Casa Hogar San Vicente de Paúl. La madrugada de este lunes falleció otro anciano con síntomas de COVID-19, con lo que la cifra de víctimas del brote de la enfermedad registrado en el lugar llegó a siete.

Se trata de Amparo Hernández, de 95 años, quien fue dada de alta el domingo, tras una semana de su traslado al Hospital Rafael González Plaza.

Se conoció que en la misma ambulancia en la que llevaron el cuerpo, fue llevada a un centro asistencial la mañana de este lunes, la también residente, Carmen Betancourt, tras presentar severas dificultades respiratorias.

Sumado a esto, la madrugada del sábado falleció Braulio Natera, de 82 años.

Mientras tanto, aún no llegan todos los resultados de las pruebas realizadas a los residentes y el personal que labora en el asilo, ubicado en el municipio Naguanagua, al norte de Carabobo, por lo que no se puede hacer el aislamiento adecuado de todos, al no saber si alguno tiene la enfermedad sin síntomas.

Hasta la semana pasada se conoció que eran solo mujeres las que se mantenían con coronavirus, pero el fallecimiento de este anciano encendió las alarmas del lado masculino.

Aún se encuentran dos residentes en condiciones delicadas en el Hospital Dr. Rafael González Plaza, tras ser trasladados el domingo 13 junto a otra anciana que falleció el martes 15 por complicaciones de la COVID-19.

Cronología de las muertes en el San Vicente de Paúl Las muertes comenzaron el lunes 7 de junio con Alfonso Trujillo, mientras que su hermana Mercedes falleció al día siguiente. Se conoció que ellos dos tenían prueba positiva de COVID-19.

Desde ese momento varios residentes presentaron síntomas de coronavirus y Sor Carmen Prada, religiosa que trabajaba en el asilo, murió el jueves 10 de junio. En principio, ella tenía síntomas leves, se realizó la PCR y resultó positiva, pero como no se sentía tan mal siguió atendiendo a los ancianos hasta un día antes de su muerte, cuando fue inevitable para ella quedarse acostada por el malestar.

El domingo 13 en la mañana, mientras se recibían donativos, murió Rosa Vázquez, una residente de más de 70 años, quien también tenía sintomatología de COVID-19.

Sin vacunas La exigencia de los gremios de la salud en la entidad es a que se implemente una jornada de vacunación en la casa hogar, pero aún no se ha obtenido respuestas al respecto.

Hasta ahora son organizaciones como Médicos Unidos Venezuela, Colegio de Enfermería de Carabobo y la sociedad civil, los que han apoyado con insumos, medicamentos y hasta labores de limpieza.

Se espera que esta semana realicen, por iniciativa propia, un recorrido por diferentes asilos de la entidad para determinar las condiciones en las que se encuentran sus residentes y personal.

Por: Caraota Digital Autor: Dayrí Blanco Fecha de publicación: 2021-06-21

