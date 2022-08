Bronzon dedica su nuevo tema «Bésame» a un amor inolvidable

Entornointeligente.com /

El tema estará disponible a partir de este sábado 13 de agosto en todas las plataformas digitales

El cantante venezolano Bronzon @bronzonrd viene con todo, esta vez con su nuevo tema en el género pop urbano «Bésame», el cual mezcla además con una letra romántica que promete ponerte a vibrar, bajo la producción de ApolloGroup @apollogroupvzla.

La trama de «Bésame» está relacionada a ese amor que, aunque terminó por alguna razón, se mantiene presente en el pensamiento y los recuerdos vividos en una composición que quizás traiga recuerdos de relaciones pasadas a más de una o uno.

«Bésame, hazme el amor aunque sea la última vez. No demores tanto que voy a despertar, de este sueño que no se haga realidad. (Sic) Pero bésame, hazme el amor aunque sea la última vez, no demores tanto que voy a despertar, de este sueño que no se haga realidad», dice el coro de este nuevo estreno.

Por medio de la red social Instagram, Bronzon destacó lo siguiente: «Mi gente, la música forma parte importante de mi vida y ya no podía esperar más… El sábado nos vamos de estreno en todas las plataformas musicales. Falta poco para que disfruten de este nuevo tema que vengo desarrollando con mucho cariño y sé que van a disfrutar tanto como yo… BÉSAME».

