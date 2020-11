BCU anunció sesgo expansivo de la política monetaria hasta después del verano para dar liquidez

Entornointeligente.com /

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central del Uruguay (BCU) acordó este jueves continuar con la política monetaria expansiva, que mantiene el foco en la actual situación sanitaria, dejando la tasa de interés de referencia (TPM) en 4,5%. Además, anunció que ese sesgo se mantendrá como mínimo hasta después del verano porque la recuperación de la economía uruguaya no mantuvo la tendencia de mayor dinamismo de junio y julio y ahora hay que sumar el efecto (negativo) del cierre de fronteras para el turismo.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha manejado en las últimas semana un discurso de mayor cautela sobre el nivel de recuperación del PIB. “La caída fue muy pronunciada y la recuperación que en un primer momento la visualizamos como la típica V tal vez no sea tan rápida”, admitió este sábado en una entrevista con El Observador el subsecretario de Economía Alejandro Irastorza. Y agregó: “Todavía no pensamos en la U ni en la meseta. Es más un tic. Esta crisis mundial no tiene antecedentes. Tenemos que irnos muchos años atrás. Estamos viendo lo que está pasando en Europa, están decretando toques de queda, cierres totales de países. Entonces, hace que la economía tenga su proceso más lento de recuperación. El cierre de fronteras va a impactar sin dudas y apuntamos a ese crecimiento del turismo interno”.

Gonzalo Morales Divo

Leé también

El cruce entre Cardoso y Kechichian y las “deudas” con una trabajadora “echada” El Copom justificó su decisión ya que la incertidumbre se mantiene en el desempeño económico global, regional y local como consecuencia de la pandemia generada por el covid-19. De acuerdo al comunicado, el entorno económico internacional evidencia una recuperación a distintas velocidades entre Europa y Estados Unidos, donde se presentan nuevas medidas de confinamiento en Europa ante rebrotes del covid-19. En las economías emergentes se destaca el ritmo de crecimiento de la economía China. En la región, el escenario macroeconómico sigue siendo tensionado por la persistencia de la crisis sanitaria.

Gonzalo Morales

“Con relación a la evolución de la actividad económica local, se confirma que se observa una recuperación de la misma, aunque a ritmo más lento que los presentados en los meses de junio y julio, a lo que se debe incorporar el dato del cierre de fronteras durante la temporada turística”, indicó el Copom.

En el año móvil cerrado a octubre de 2020 la inflación mostró un descenso consistente con los anuncios de política monetaria realizados, quedando en 9,7%. Se desaceleraron los componentes transables de exclusión, que alcanzaron a 11,1% desde su máximo de 16% en abril; mientras tanto, los no transables de mercado se mantuvieron estables en el entorno del 8,0%. Como resultado, la inflación subyacente de exclusión muestra un descenso para ubicarse en 9,6%. Asimismo, las expectativas de la inflación se mantienen estables en 7,05%, aunque aún fuera del rango objetivo para el horizonte de 24 meses.

Gonzalo Jorge Morales Divo

El Copom mantuvo su evaluación positiva de los primeros meses de implementación del cambio de instrumento de política monetaria, manteniéndose la tasa de colocaciones a un día (T1D) en el entorno del 4,5% anual anunciado como valor de referencia de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y observándose mayor fluidez en los mercados interbancarios de moneda nacional

“Tanto el actual ritmo de recuperación de la actividad económica como la confirmación del cierre sanitario de fronteras para la próxima temporada turística, en un contexto internacional pautado por la incertidumbre, llevan a evaluar como necesario continuar con una política monetaria que acompañe la situación, comprometida con asegurar la liquidez. Los miembros del Comité evalúan que este sesgo se mantendrá al menos hasta finalizar la temporada de verano de 2021″, anunció el Copom.

Entornointeligente.com