Britney Spears y Kevin Federline se enfrentan por sus hijos

Entornointeligente.com /

Britney Spears y su marido Sam Asghari se oponen a las afirmaciones del ex marido de la cantante, Kevin Federline.

Durante el fin de semana, Federline, de 44 años, concedió una entrevista a The Daily Mail, en la que afirmó que sus dos hijos con Spears, de 40 años, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15 años, deciden no verla.

Insistiendo en que los adolescentes quieren a su madre, Federline dijo a la publicación: «Los chicos han decidido no verla ahora mismo. Hace unos meses que no la ven. Han tomado la decisión de no ir a su boda».

Federline también dijo que le ha costado mucho explicar a sus dos hijos la decisión de Spears de publicar fotos casi desnudas en Internet. «‘Mira, tal vez es sólo otra forma en que ella trata de expresarse'», explicó Federline como lo que ha dicho a sus hijos, dijo a The Daily Mail. «Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es duro. No puedo imaginar lo que se siente al ser un adolescente que tiene que ir al instituto».

Los hijos de Britney Spears, Preston y Jayden, no estarán en la boda pero están «felices» por ella: Abogado

Spears reaccionó a las declaraciones de Federline en un post de Instagram Story el sábado por la noche, donde escribió: «Me entristece escuchar que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo.»

«Como todos sabemos, criar a los adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón se base en mi Instagram. Fue mucho antes de Instagram«, continuó, refiriéndose al problema de Federline con sus publicaciones en las redes sociales.

Señalando que «les dio todo», la cantante de «Me Against the Music» añadió: «Solo una palabra: HURTFUL».

«Lo diré… Mi madre me dijo ‘deberías DARLOS a su padre’ … Comparto esto porque puedo… ¡¡¡Que tengáis un buen día amigos!!!» Concluyó Spears.

Más tarde, la madre de dos hijos volvió a pronunciarse contra Federline en un post compartido en su feed de Instagram.

«Recordatorio de que los traumas e insultos que vienen con la fama y este negocio no solo me afectan a mí sino también a mis hijos!!!!!», escribió en parte. «Solo soy humana y he hecho lo mejor que he podido… Sinceramente me gustaría compartir mis DOS CENTIMOS!!!! ¡¡¡Sinceramente me gustaría que los Federline vieran el VÍDEO BIG BOOTY !!! Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes!!!»

Asghari, de 28 años, también intervino para expresar su apoyo a Spears. En un post de Instagram Story propio, habló sobre las publicaciones de Spears en las redes sociales y cómo las imágenes y los vídeos que comparte en línea son más «modestos» que los compartidos dentro de los anuncios y por otros.

«No hay ninguna validez en su declaración con respecto a que los chicos se distancien y es irresponsable hacer esa declaración públicamente», continuó Asghari. «Los chicos son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y puede que con el tiempo se den cuenta de que lo «duro» era tener como modelo a un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años».

Asghari señaló entonces que, aunque no conoce personalmente a Federline, no tiene «nada contra él, aparte de que haya decidido vilipendiar a mi mujer».

«Su carácter se revela por la aprobación de la cruel CShip de 13 años y su lealtad a [Jamie Spears] indica su aprobación en el momento de su concepción también», dijo Asghari, refiriéndose a la tutela de años a la que Spears fue sometida por su padre. «Cosas que ahora se consideran problemas y comportamientos normales que se tratan fácilmente con terapia u otras formas se magnificaron para justificar una sentencia de 13 años de prisión. Cualquiera que lo apruebe está equivocado o se beneficia de ello de alguna manera».

Concluyó su declaración señalando que no tenía más comentarios, pero en una segunda publicación de Instagram Story, Asghari escribió: «Le deseo lo mejor y espero que tenga una perspectiva más positiva en el futuro para beneficio de todos los involucrados.»

«Pero por ahora: Mantén el nombre de mi esposa….. fuera de tu boca», añadió.

Sus palabras se hicieron eco de las compartidas por Will Smith después de que abofeteara a Chris Rock durante los Oscar de 2022 por burlarse del pelo de su esposa Jada Pinkett Smith (la actriz ha luchado abiertamente contra la alopecia).

Spears y Asghari se casaron en junio en Los Ángeles ante unos 60 invitados, entre los que se encontraban sus famosas amigas Madonna, Paris Hilton, Kathy Hilton y Drew Barrymore.

«Britney llegó sola al altar. Estaba absolutamente impresionante con su vestido principal», dijo previamente una persona con información privilegiada a PEOPLE. «Lloró de felicidad en algunos momentos».

Antes del día especial de Spears, Mark Vincent Kaplan, el abogado de Kevin Federline desde hace mucho tiempo, confirmó a PEOPLE que Sean y Jayden no estarían presentes cuando su mamá dijera «Sí, quiero».

«Están felices por su mamá y tienen la esperanza de que Sam y Britney comiencen un gran futuro juntos», dijo entonces.

Kaplan añadió: «Es su noche y no querían quitarles nada».

ENLACE ORIGINAL: https://people.com/music/britney-spears-sam-asghari-react-to-kevin-federlines-claims-about-sons/

VEA TAMBIÉN: Britney Spears y su desnudez en Instagram » EntornoInteligente

Entornointeligente.com