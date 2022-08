Britney Spears vuelve a la música de la mano de Elton John

Entornointeligente.com /

El sencillo marca la primera música que proviene de Spears desde que terminó su tutela en noviembre de 2021. Horas después de que la canción se lanzara en línea, ya supera las ventas en iTunes en 30 países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Brasil, México, Alemania, Italia, Israel y Suecia, según Kworb.

Informate más Las duras confesiones de Shia LaBeouf: intento de suicidio y conversión al catolicismo A lo largo de la tutela, Spears grabó música, se fue de gira y tuvo una residencia en Las Vegas, pero testificó el verano pasado que se vio obligada a trabajar en contra de su voluntad durante los 13 años ordenados por la corte.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChctwpgj7M8%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPwOSzyKkBYdLdqswNhCnvXMkxxx0wj9ekoAvh4vZARsghJz5PZBKRxawNst4vwx9DuUFNdqlEh6RYgS0EJZC3YxvW7DXr61Rh1M3DZBOz3qaoHdV7cCDqdYWvuoAPxGEsJQHZCnwhhcYaoogZAB3VXcDk1ZCiNigZDZD View this post on Instagram A post shared by Elton John (@eltonjohn)

Según informes del mes pasado publicado en diversos portales, Spears se reunió con John a mediados de julio en un estudio de grabación de Beverly Hills para una nueva versión de la canción. Se informó que el productor ganador del Grammy, Andrew Watt , estaba supervisando la sesión.

Elton ha tenido un gran éxito este año con dúos regrabados de sus éxitos anteriores: él y Dua Lipa lograron un éxito con «Cold, Cold Heart» , una mezcla de sus éxitos «Rocket Man» y «Sacrifice» que ha aparecido en ambos de sus conciertos, con imágenes de video del otro.

La noticia de la colaboración de Spears con John sin duda es una grata sorpresa para los millones de seguidores de Spears en todo el mundo. Desde su nueva libertad, los fanáticos de la cantante se han estado preguntando si le gustaría volver al estudio y al escenario, pero ante todo, el movimiento #FreeBritney ha respaldado la decisión de la estrella de vivir su propia vida como quiera que sea.

LINK ORIGINAL: Ambito

