Britney Spears regressa à música em colaboração com Elton John

Britney Spears vai voltar ao mundo da música, seis anos depois do último álbum de originais, numa colaboração com Elton John, revelou esta segunda-feira um porta-voz da artista.

Os detalhes divulgados ainda são poucos, mas sabe-se que os dois artistas vão colaborar no tema Hold me closer , apresentado nas redes do músico britânico com apenas uma imagem.

O anúncio confirma os rumores que circulavam nas últimas semanas sobre uma possível colaboração entre os dois para uma nova versão de Tiny dancer , um êxito de Elton John lançado originalmente em 1971.

A participação de Britney Spears marca o seu primeiro trabalho desde que conseguiu o fim da tutela que controlou durante 14 anos a sua vida pessoal, financeira e profissional.

Em Dezembro de 2021, numa publicação no Instagram, Britney Spears confessou que os 13 anos em que esteve sob controlo restrito do pai a deixaram traumatizada e com medo das pessoas e do negócio da música. Admitia, por isso, não fazer música como forma de demonstrar a sua nova independência.

«Suponho que possa parecer estranho para a maioria das pessoas que não queira fazer mais música…», escreveu. «Não fazer mais música é a minha maneira de dizer ‘vão-se lixar'», acrescentou.

