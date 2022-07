Britney Spears prepara su regreso musical de la mano de Elton John

Entornointeligente.com /

Britney Spears está haciendo su regreso musical de manera icónica. Una fuente de la industria musical confirma a PEOPLE que la ganadora del Grammy, de 40 años, está colaborando con Elton John en una nueva versión de su single de 1972 «Tiny Dancer».

El sencillo está siendo producido por Andrew Watt y será lanzado el próximo mes por Universal Music, según ha sabido PEOPLE.

Los representantes de Spears y John no respondieron inmediatamente a la solicitud de PEOPLE para hacer comentarios.

La noticia llega después de que Spears y su marido Sam Asghari disfrutaran el sábado por la noche de una reunión en una azotea con el actor Taron Egerton, que interpretó a John, de 75 años, en el biopic musical de 2019 Rocketman.

«¡¡¡El tío más guay del mundo!!! Tan fanático… ¡¡¡Fui tan estúpida!!!», subtituló un video de la visita que ya fue borrado.

La intérprete de «Toxic» se perdió la 30ª Fiesta Anual de los Premios de la Academia de John en marzo, ya que su marido, de 28 años, fue en su lugar. «Me gustaría que estuviera [aquí]. Está en casa haciendo un par de cosas… Está viajando mucho», dijo Asghari a Extra.

El artista de Goodbye Yellow Brick Road también estuvo ausente en su propio evento, enviando a su marido David Furnish y a sus hijos con la madrina Lady Gaga.

Una fuente dijo a PEOPLE que Spears está «hablando mucho de su carrera» después de que su tutela de 13 años se terminara en noviembre, y añadió que «le encanta crear música y quiere dar a sus fans un nuevo álbum». Parece que se está centrando en una cosa a la vez».

Spears ya había adelantado una «versión diferente» de su single de 1998 «…Baby One More Time» en un vídeo de Instagram, en el que revelaba que llevaba años haciendo campaña para volver a grabar el tema, algo que no era posible durante su tutela.

«Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz… puede que sea demasiado tiempo», escribió en el pie de foto.

Tras la sentencia que pone fin a su tutela, el abogado de la artista Glory, Mathew Rosengart, lo calificó de «día monumental».

ENLACE ORIGINAL: https://people.com/music/elton-john-collaborating-britney-spears-new-version-tiny-dancer-source/

VEA TAMBIÉN: Britney Spears causó furor con sus últimas publicaciones en Instagram » EntornoInteligente

Entornointeligente.com