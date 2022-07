Britney Spears llama a su madre hipócrita por buscar una reconciliación

Entornointeligente.com /

La cantante Britney Spears sigue sacando a la luz todo lo que sufrió por culpa de sus familiares durante los 13 años que estuvo bajo la tutela de su padre. Esta vez la afectada por sus confesiones fue su madre Lynne Spears, quien hace poco expresó que quería retomar relaciones con su hija.

Sin embargo, la respuesta de Britney no fue la deseada, pues la tachó de «Hipócrita» y de ser mala madre por ignorarla mientras se encontraba recluida en un centro de salud.

«Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara. ¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto? ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes», expresó la cantante.

Adicionalmente agregó la cantante: «¿Les dijiste que la tutela comenzó cuando tú y la esposa de Bryan salían cada noche y tomaban vino y se tomaban fotos mientras yo no podía ir a ningún lado ni podía tener novio? Qué atrevida eres mostrando mensajes sabiendo que me lastimaban mucho. Ni siquiera me da risa… Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza» .

