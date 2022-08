Britney Spears estalló de furia contra su exmarido, Kevin Federline

Entornointeligente.com /

Britney Spears, de 40 años, estalló de furia contra su ex marido Kevin Federline por hablar públicamente de su relación con sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, en una reciente entrevista con el tabloide británico Daily Mail.

Según Federline, sus hijos llevan varios meses sin ver a su famosa madre porque ellos lo «han decidido» de forma voluntaria. ¿La razón? Afirmó que a Sean y a Jayden se les hace «difícil» ver las fotografías de la cantante posando desnuda en las redes sociales.

«Solo una palabra: doloroso», escribió la cantante de «Toxic» a través de sus historias de Instagram el sábado por la noche tras conocer las declaraciones a la prensa del padre de sus dos hijos. «Me entristece saber que mi ex marido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo», lamentó la estrella del pop en su mensaje a sus fanáticos.

Y agregó en su publicación: «Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se basa en mi Instagram», continuó la cantante estadounidense, refiriéndose a las palabras de Federline de que sus hijos desaprueban el contenido sexual que comparte su madre en las redes.

Después hizo alusión a la acusación sobre las fotos desnuda que publica en sus redes, explicando que «eso no tiene nada que ver y que todo esto viene de mucho antes».

Además, confesó que fue su propia madre quien le sugirió que «debía darle los niños a su padre», todo esto mientras ella se encontraba bajo la abusiva tutela de su padre.

Al final de la publicación, la cantante afirmó: «Estoy compartiendo esto porque puedo».

Las palabras de Britney Spears tras conocer la entrevista que concedió su ex marido.

El nuevo esposo de Spears, Sam Asghari, también apoyó a la cantante a través de las redes.

«No tiene validez su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente», comenzó Asghari, de 28 años. «Te deseo lo mejor y una actitud más positiva en un futuro, pero por ahora, no vuelvas a nombrar a mi mujer».

«Los niños son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y eventualmente se darán cuenta de que la parte ‘difícil’ fue tener un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años como modelo a seguir», agregó.

Britney Spears y Sam Asghari celebraron su boda el pasado 9 de junio. (Fotos: Instagram/@britneyspears)

«No lo conozco personalmente y no tengo nada en contra de él, aparte de que eligió maltratar a mi esposa», añadió. «Le deseo lo mejor y espero que tenga una perspectiva más positiva en el futuro para el beneficio de todos los involucrados», dijo sobre el padre de los niños. «Pero por ahora: mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca», agregó.

La línea final es una clara referencia a lo que Will Smith gritó a Chris Rock solo minutos después de que subió al escenario y lo abofeteó durante los premios Oscar.

Qué dijo Kevin Federline

Britney Spears, Sean y Jayden Federline (Foto: Instagram/britneyspears)

En una serie de entrevistas exclusivas, partes de las cuales se transmitirán en el canal ITV, Kevin y su familia revelan que Preston y Jayden no han visto a su madre durante muchos meses a pesar de que la cantante, que se casó Asghari en junio, compró una mansión de USD 10 millones no lejos de la casa de la familia Federline en Los Ángeles.

Federline ha roto el silencio de casi una década en una extensa entrevista televisiva en la que habla abiertamente sobre su batalla para mantener el caos que rodea a su ex esposa lo más alejado posible de sus hijos.

«Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento», reveló. «Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda». También afirmó que la controvertida tutela de 13 años de su padre, Jamie, la «salvó».

Britney consiguió terminar con la tutela de más de 13 años en noviembre pasado. Federline dijo que el caso tan mediático no fue fácil para los chicos. «Todo esto ha sido difícil de ver, más difícil de vivir», aseveró.

Tras la finalización de su tutela el año pasado, la estrella se ha mantenido en el centro de la atención mundial y ha comenzado a publicar selfies desnuda en las redes sociales. Kevin dijo que se sintió obligado a disculparse con los chicos por cualquier situación incómoda que puedan pasar debido al comportamiento de su madre. «Trato de explicarles: ‘Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace duro».

Britney Spears y Kevin Federline (Photo by James Devaney/WireImage) (Getty)

Kevin dijo que está hablando sobre su ex esposa no por venganza, sino para mostrar un lado hasta ahora no contado de esta historia. Hoy, vive tranquilamente con sus hijos y su esposa desde hace nueve años, Victoria, una ex jugadora de voleibol.

Preston ya comenzó a producir música y quiere tomar lecciones de guitarra, mientras que Jayden es un gran pianista. Kevin y Victoria tienen dos hijas Jordan, de 11 años, y Peyton, ocho, mientras que los hijos mayores de Kevin, Kori, 20, y Kaleb, 18, de su relación anterior con la actriz Shar Jackson, los visitan seguido. Los seis hermanos son cercanos. Kevin dijo que son como la famosa familia estadounidense de comedia, The Brady Bunch.

Kevin aclaró que no desea avergonzar a su ex esposa, pero reconoció que comenzó a preocuparse cuando sus hijos le contaban lo que habían visto durante sus visitas a su madre en los últimos años, aunque se negó a entrar en detalles. «Estaban sucediendo muchas cosas con las que no me sentía cómodo». Y explicó que en los últimos meses, a raíz de publicaciones cada vez más erráticas de Britney en Instagram, además de publicar con frecuencia fotos de su cuerpo al desnudo, los niños decidieron no asistir al casamiento de Britney con Asghari. «Los chicos estaban felices por ella, pero decidieron que, como no la estaban viendo en este momento, no ir a su boda», reveló.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com