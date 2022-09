Britney Spears critica a su hijo por apoyar a su abuelo

Entornointeligente.com /

Britney Spears ha llamado a su hijo Jayden, de 15 años, por defender a su distanciado padre, Jamie, afirmando que debería estar «en la cárcel por el resto de su vida» tras su trauma de tutela.

La cantante, de 40 años, fue sometida a una tutela en 2008 tras su ruptura pública, que dejó a Jamie, de 70 años, a cargo de casi todos los aspectos de su vida, incluidas sus finanzas y su salud reproductiva.

La cantante ha denunciado a su familia, que según ella «le dio la espalda» en sus momentos más oscuros tras el fin de la tutela el año pasado.

Más recientemente, Spears se ha manifestado en contra de sus hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden, por participar en una entrevista conjunta con su padre, Kevin Federline, en la que hablaban de su fracturada relación y explicaban por qué no asistieron a su reciente boda con Sam Asghari.

En particular, el hijo de la cantante de Toxic, Jayden, juró que su abuelo no «merece todo el odio que está recibiendo» en público, lo que parece haber irritado a la estrella del pop.

Respondiendo a su entrevista, Britney Spearscompartió un largo clip de audio en su página de Instagram, cuestionando por qué sus hijos, en particular Jayden, eran tan «odiosos».

Comenzó: «Puedo entender totalmente por qué mi familia tendría un problema con que yo haga mis propias cosas, tal vez porque nunca lo he hecho.

«Estoy seguro de que es un poco diferente y un toque más ligero, yo no ser responsable de tres camiones de 18 ruedas con el equipo de la gira y miles de personas para ser responsable de la gira.

«Así que Jayden, como socava mi comportamiento al igual que mi familia siempre lo ha hecho, con ‘Espero que se mejore, rezaré por ella’. ¿Rezar por qué? ¿Que siga trabajando para poder pagar los gastos legales de mamá y su casa?

«¿Queréis que mejore para que pueda seguir dándole a vuestro padre 40.000 dólares al mes? ¿O la razón por la que decidís ser odiosos es porque realmente se acaba en dos años y no recibís nada?»

Según los informes, Kevin, que estuvo casado con la ganadora del Grammy, recibió el 70% de la custodia de Jayden y Preston en 2019. Anteriormente afirmó que sus hijos dejaron de pasar la noche con su mamá.

En el extenso clip, Britney Spearsdijo entonces que le rogaba a Jayden por respuestas cuando supuestamente dejaron de verla tanto.

Ella continuó: «Dijiste, ‘Mamá, cambiará’. Tú y tu hermano me dejaban en esa casa siempre dos horas antes. Preston dormía, tú tocabas el piano todo el tiempo.

«Y si no os colmaba de regalos y tenía preparada una comida increíble, y tocaba una madre***, seguía sin ser suficiente.

«Aquella vez que te pedí, mirándote directamente a los ojos, ‘quiero verte más’, llamaste a tu padre, y nunca más te volví a ver», añadió Spears.

«No hice nada malo y sé que no soy perfecta, pero el amor que te he dado y lo mucho que te adoro y tus maneras diplomáticas, hablando como PawPaw, ‘con derecho a sí mismo, esto se puede arreglar, la veré cuando esté mejor’.

«Jaden, fue un milagro que pudiera siquiera tener una conversación normal cuando salí de ese lugar».

La cantante, líder de las listas de éxitos, también acusó a la adolescente de ser «como mi otra familia» e insistió en que su padre debería estar entre rejas por todo el trauma que le causó con su tutela.

«Pero tú eras igual que mi otra familia. Te encantaba mirarme en secreto como si algo estuviera mal en mí», alegó Britney Spears.

«No necesitaba una familia que se escondiera, s**tara las casas y susurrara cosas a mis espaldas, sintiéndome inconscientemente culpable porque yo pagaba cada jodida cosa en ambas casas.

«Necesitaba amor y apoyo incondicional. Pero adivinen qué, el giro de todo esto, que hubiera tenido un poco más de sentido… estaba en el mejor estado en el que me encontraba porque realmente era capaz de hablar al 100% y decir que no. Me entristece que ninguno de vosotros me haya valorado como persona.

«Habéis sido testigos de cómo se ha portado mi familia conmigo y eso es todo lo que sabéis. Como dije, siento que a todos ustedes les gusta decir en secreto que algo anda mal conmigo. Honestamente, mi padre necesita estar en la cárcel por el resto de su vida.

«Pero, como he dicho, Dios no permitiría que me pasara eso si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en que me han tratado mi familia y mis hijos. Ya no hay nada en lo que creer. Soy ateo».

