Britney Spears califica de «odiosos» a sus hijos

Britney Spears ha decidido compartir su versión de la historia después de que su ex marido Kevin Federline revelara públicamente que sus hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, no quieren saber nada de ella. Spears ha explicado que ha hecho todo lo posible por conectar con ellos, pero que ha sido en vano, ya que optan por ser «odiosos» con ella.

Según Page Six, la cantante de ‘Toxic’ abordó el asunto el miércoles, en un post de Instagram que ya fue borrado. «Sé que los adolescentes son difíciles de tratar… pero VAMOS. Hay que ser grosero y luego hay que ser ODIOSO», continuó. «¡Me visitaban, entraban por la puerta, se iban directamente a su habitación y cerraban la puerta!!!».

«El monitor» le decía a Spears que a su hijo sólo le gusta estar en su habitación. «¡¡¡Yo digo que para qué vienen a visitarme si ni siquiera me visitan!!!». Añadió que había evitado hablar de estos incidentes para alejarse de la etiqueta de «discutidora».

La cantante de ‘Gimme More’ se abrió más y dijo a sus seguidores que aunque le asignaban dos días a la semana con sus chicos -o tres cuando se lo pedían- a veces «se quedaban solo un día.»

Continuó calificando la adolescencia como una edad «rara» y dijo que quizá se esforzó demasiado por conseguir su amor. «¡¡¡No sé lo que pasa por sus cabezas!!… Siempre lo intenté y lo intenté y quizás por eso dejaron de venir!!! Quería que me quisieran tanto que quizás me pasé!!!».

Aunque a Spears le pareció «bien» que Preston y Jayden compartieran sus deseos de venir «menos», sí le pareció «bastante dura» su petición. La cantante de ‘…Baby One More Time’ añadió que no los ha visto desde entonces y que no está de acuerdo con ello, «¡¡¡Ha sido un poco agradable no tener que preguntar sobre qué día vienen los chicos esta semana y hacerme esperar 2 o 3 días para una respuesta!!!»

La bronca se produjo cuatro días después de la entrevista que Federline concedió a The Daily Mail en la que aireó detalles privados sobre la relación de sus hijos con su madre. Reveló que han optado por «no verla» durante «unos meses» y que tampoco estaban dispuestos a asistir a su boda con su ahora marido Sam Asghari en junio.

La cantante de ‘Circus’, que estuvo casada con el DJ de 2004 a 2007, había respondido a la entrevista el sábado en su historia de Instagram, calificándola de «hiriente». Señaló que aunque su ex ha alegado que la razón del deseo de sus hijos de separarse de ella son sus publicaciones en Instagram, que incluyen fotos de desnudos, este comportamiento había precedido a sus días en las redes sociales y ella había hecho todo lo posible. «Como todos sabemos, criar a los adolescentes nunca es fácil para nadie», escribió. «Les he dado todo».

