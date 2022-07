Brighton terminó la pretemporada con goleada

Entornointeligente.com /

Con Moisés Caicedo de titular, el Brighton & Hove Albion goleó 5-1 al RCD Espanyol este sábado 30 de julio, en su último partido de la pretemporada.

‘Moi’ continúa afianzando su titularidad en el mediocampo. Ante los ‘Pericos’, el ecuatoriano jugó 77 minutos, cuando fue sustituido por su compatriota Jeremy Sarmiento .

Las ‘Gaviotas’ abrieron el marcador a los 17 minutos, con un cabezazo de Adam Webster tras un centro del alemán Pascal Groß.

En la segunda mitad del cotejo fue cuando se desató la lluvia de goles . A los tres minutos de empezar, Lewis Dunk amplió la ventaja.

A los 53 minutos, Leandro Trossard marcó el tercer tanto con un remate de volea en los interiores del área. Diez minutos después, el belga anotó su doblete y a los 69 minutos completó su hat-trick .

Con 5-0 a favor, las ‘Gaviotas’ realizaron siete cambios para brindar descanso a sus jugadores titulares, sin embargo, esto costó que los visitantes descuenten a través de Joselu.

78′: Jeremy Sarmiento comes on for Moises Caicedo. 🔃

[5-1] 📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/70cIoXYV10

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 30, 2022

Pretemporada La pretemporada terminó con t res victorias , una derrota y un empate. Su única derrota fue ante el Brentford por 1-0.

Sus tres triunfos se dieron contra Estoril de Portugal (1-4), Reading (1-2) y RCD Espanyol (5-1).

Inicio de temporada Las ‘Gaviotas’ debutarán en la Premier League 22/23 ante Manchester United el 7 de agosto , en Old Trafford. El cotejo está programado a las 08:00 (hora Ecuador).

Moisés Caicedo anotó su primer gol en el campeonato inglés ante los ‘Red Devils’, en la victoria 4-1 en el Falmer Stadium.

Será la primera vez que ‘Moi’ juegue en el ‘Teatro de los Sueños’ , ya que la anterior temporada cuando se enfrentaron lo hizo de local.

