Brighton enfrentará al Arsenal en la Carabao Cup

Entornointeligente.com /

El Brighton & Hove Albion de los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento se enfrentará al Arsenal en la tercera ronda de la Carabao Cup.

Las ‘Gaviotas’ vencieron este miércoles 24 de agosto de 2022, 0-3 al Forest Green Rovers de la English Football League One (tercera división) y clasificó a los dieciseisavos de final.

Con un equipo suplente y con jugadores jóvenes, los de Graham Potter no tuvieron problemas ante su rival. Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán no fueron considerados para este encuentro y descansaron pensando el próximo partido contra el Leeds United.

Jeremy Sarmiento no entró en la convocatoria por una lesión que aún lo mantendrá fuera de las canchas por unos días más.

El Arsenal de Mikel Arteta será el rival del Brighton. El partido se jugará el 8 de noviembre en el estadio Emirates y el horario está por definirse.

Actualmente, los ‘Gunners’ son los únicos líderes de la Premier League, con nueve puntos de nueve posibles.

​

Albion will travel to Arsenal in Round Three of the @Carabao_Cup . 🏆 pic.twitter.com/ChAfSShPYz

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 24, 2022

Dieciseisavos de final La tercera ronda de la Carabao Cup se jugará entre el 8 y 10 de noviembre. Estos serán los partidos:

Arsenal vs. Brighton

Manchester City vs. Chelsea

Manchester United vs. Aston Villa

Wolverhampton vs. Leeds

Nottingham vs. Tottenham

Crystal Palace vs. Newcastle

Bournemouth vs. Everton

Liverpool vs. Derby County (3ª)

Leicester vs. Newport (4ª)

West Ham vs. Blackburn (2ª)

Southampton vs. Sheffield Wednesday (3ª)

Brentford vs. Gillingham (4ª)

Burnley (2ª) vs. Crawley (4ª)

Brístol City (2ª) vs. Lincoln (3ª)

Stevenage (4ª) vs. Charlton (3ª)

MK Dons (3ª) vs. Morecambe (3ª)

​

🤩 Some tasty ties!

Which one is your pick of the round? #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/VPbA4hO291

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com