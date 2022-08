Brighton a Pervis Estupiñán: ‘debut prometedor’

Entornointeligente.com /

El defensa Pervis Estupiñán hizo su estreno oficial en la Premier League con la camiseta del Brighton & Hove Albion visitando Londres.

Lo hizo el pasado domingo 21 de agosto en la victoria 0-2 ante el West Ham United con tantos del argentino Alexis Mac Allister, desde el punto penal, y el belga Leandro Trossard, en una gran jugada de contragolpe que se inició tras una intersección de Moisés Caicedo..

Ingresó al terreno de juego a los 63 minutos para sustituir a Adam Lallana y no desentonó por la banda izquierda. Ayudó en las tareas defensivas y se atrevió a ir al ataque como si llevara dentro del 11 titular por mucho tiempo.

El sitio especializado SofaScore le puso una calificación de 6.7 puntos, el de más alto puntaje de los jugadores que ingresaron al campo, por orden de Graham Potter, su entrenador.

» Un debut prometedor en la Premier League para Pervis «, fue el mensaje que le dejaron las ‘Gaviotas’ en sus redes sociales oficiales al nacido en Esmeraldas hace 24 años, acompañado de tres fotografías. En una de ellas se lo observa con Caicedo.

La repercusión del triunfo en el Olímpico de Londres tuvo otra perspectiva con la publicación de un video que recoge las principales acciones del encuentro desde el borde de campo.

En ellas se observa lo goles de Mac Allister y Trossard, pero sobresalen as imágenes del momento del ingreso de Estupiñán al terreno de juego, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la carrera del exVillarreal, cuadro que recaudará alrededor de 23 millones de euros por el traspaso de Pervis.

En la cuarta fecha el Brighton jugará de local ante el Leeds United. El encuentro está programado para el sábado 27 de agosto desde las 09:00 (hora de Ecuador) en Falmer Stadium.

