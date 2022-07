Brigadas chavistas estarían amedrentando a personas que denuncian las deficiencias educativas en Carabobo

Entornointeligente.com /

El diputado al Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), Carlos Molina, jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad en el parlamento regional, exigió a las Brigadas Comunitarias Militares de Educación (Bricomiles), creadas por el régimen de Nicolás Maduro, no silenciar las deficiencias del sector educativo .

Corresponsalía lapatilla.com

Manifestó que hay escuelas que se están cayendo a pedazos, y la ciudadanía y las comunidades educativas tienen todo el derecho de hacer las denuncias . Afirmó que esperan que el papel de la Fuerza Armada Nacional sea de colaboración y que no tenga un objetivo distinto al de ayudar.

» No pueden, no deben desde el Ejecutivo callar las denuncias de los representantes de las escuelas en cuanto a infraestructura, las condiciones negativas y sueldos injustos hacia los maestros, el descuido de los comedores, el hecho de que no llega el Plan de Alimentación Escolar a las escuelas, así como las condiciones insalubres de los baños. Hay un desastre evidente que se debe conocer para que se tomen los correctivos «, dijo el diputado.

Carlos Molina pidió que desde el Ejecutivo regional, a cargo del psuvista Rafael Lacava, se informe cuáles son las 226 escuelas que van a comenzar a reparar, cuánto se va a invertir en ellas y cuándo concluirán esos trabajos, de manera que los parlamentarios puedan hacer contraloría como lo señala la ley.

» Esperamos que esa línea política del gobierno nacional sirva para recuperar los espacios educativos y no para silenciar las denuncias. Los carabobeños tenemos derecho a conocer hacia dónde están destinando los recursos económicos, cuánto se invierte en educación y para reestructurar las escuelas regionales y nacionales» , sostuvo Molina.

El parlamentario regional hizo un llamado a los miembros de las Brigadas Comunitarias Militares de Educación a ser vigilantes en el proceso de recuperación de los planteles, al tiempo que aseguró que desde la Fracción de la Unidad continuarán atentos a las denuncias que reciban de las comunidades educativas.

