Bricomiles comenzará en Mérida trabajo de recuperación de centros de salud

Tomando en cuenta que los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados con todo el peso de la ley, el mandatario merideño solicitó a los diputados de la Subcomisión de Salud de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, investigar y sancionar a los diputados de la AN que pidieron bloqueo

31 de julio de 2022. Las Brigadas Comunitarias y Militares de la Salud (Bricomiles) en Mérida ya están listas para comenzar ese gran trabajo que tienen bajo su responsabilidad en el estado —junto al personal del sector— en ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Consultorios Populares, en cuanto a la transformación que estos requieren, de acuerdo a lo planteado por el presidente Nicolás Maduro, con esta nueva herramienta, informó prensa Gobernación.

El gobernador Jehyson Guzmán, acompañado de los integrantes de la Subcomisión de Salud de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional (AN), liderada por el parlamentario Eduardo Puerta, juramentó a quienes ahora tienen ese compromiso de acompañar al personal del área en esta tarea. Por la ocasión, señaló Puerta que estas brigadas deben trabajar en perfecta unión cívico-militar para garantizar que se le brinde al pueblo salud gratuita, oportuna y eficiente.

Mientras que el mandatario estadal destacó el trabajo que harán. «Se trata de la adecuación, recuperación y reacondicionamiento de estos centros sanitarios que están más cerca de las comunidades, es la principal labor que deben cumplir. El trabajo debe hacerse de forma semanal y allí deben participar todos los actores involucrados, milicia, comunidad y las instituciones de gobierno. Esta es una labor que debe hacerse en conjunto, con amor, corazón y alma entera para reavivar el sentido de pertenencia de cada comunidad».

Agregó el mandatario que a través del Sistema de Integración Comunal (SINCO) del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el 1 x 10 del Buen Gobierno, las comunidades pueden cargar proyectos para optar a financiamiento para las recuperaciones más complejas.

A resolver los problemas del pueblo

El gobernador dio la bienvenida a los diputados de la AN, que este fin de semana estuvieron en la entidad, tanto del Gran Polo Patriótico como de la oposición, porque con el apoyo del máximo ente legislativo se pudieran hacer muchas cosas para ayudar a los estados a resolver las necesidades de la población, en este caso, este importante tema que hoy los ocupa; en esa misma asamblea que en la gestión pasada conspiró, operó y accionó para hacerle daño a los venezolanos. «Nosotros nos sentimos orgullosos de que esa asamblea que ustedes representan, haya venido a Mérida a revisar el problema de la salud. Este pueblo que votó por ustedes, que votó por nosotros, gracias a esa extraordinaria idea del presidente Nicolás Maduro, a ustedes y nosotros que fuimos electos, este pueblo nos convoca juntos a trabajar en unión cívico-militar para resolver problemas estructurales».

Situaciones reales que tiene el sector en el estado, desde hace cuatro años, no solamente por el desgobierno de oposición, de Acción Democrática y sus partidos aliados, que decidieron no invertir en un solo ambulatorio, por lo que hoy están deteriorados. «No le hicieron mantenimiento, ni invirtieron, ni los atendieron, no mandaban ni siquiera una pastillita; y, por otro lado, el presidente haciendo esfuerzos para traer medicamentos y esos mismos cómplices pidieron bloqueos para que no llegaran los recursos a esos ambulatorios», expresó el mandatario.

Crímenes de lesa humanidad deben ser castigados

El gobernador Jehyson Guzmán solicitó, en nombre del pueblo merideño, que se revise, investigue, pero, sobre todo, que se sancione a cada uno de los diputados de la AN pasada, que pidieron el bloqueo y que por culpa de sus acciones se perdieron muchas vidas. «Nosotros queremos todo el peso de la ley sobre aquellos que atacaron al pueblo (…), le prohibieron las medicinas, los insumos, y hoy todos estos compañeros y compañeras que están aquí, que vienen de cada comunidad, que saben que, en su ambulatorio, que, en su CDI, hace falta una cosa tan sencilla, diputados, tan simple como el líquido revelador para hacer unos rayos X, un médico integral o un médico tradicional, no importa quién sea el médico».

Destacó que haberle limitado el acceso al pueblo a todo lo necesario para su salud es un crimen de lesa humanidad, por eso cree que es muy importante que sean sancionados y llevados a la Corte Penal Internacional. «Es hora de que nosotros vayamos avanzando y demostremos que fueron diputados quienes —en nombre de la misma Asamblea Nacional que ustedes representan— fueron a pedir plata, a quedarse con los reales».

Nueva gobernación invierte

Jehyson Guzmán destacó que en el poco tiempo que tienen frente a la gobernación, han hecho importantes inversiones para recuperar diferentes áreas del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), como el servicio de hemodiálisis, así como en equipos técnicos para superar la barrera del bloqueo y poner en funcionamiento el tomógrafo resonador y el acelerador lineal.

Guzmán dijo que estos últimos aparatos ya los está evaluando una empresa chilena, de la cual no da nombre porque la pueden bloquear. «Entonces, nos hicieron una cosa que llaman triangulación, nos contactaron con su misma empresa, pero de otro país, esa empresa vino y nos trajo sus técnicos y están revisando esos equipos de alta tecnología para hacer su recuperación».

Cayapa heroica

Por otra parte, el mandatario merideño destacó el importante trabajo que viene haciendo un gran equipo de científicos del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través del plan nacional Cayapa Heroica, enviados por el presidente Nicolás Maduro. «Nos bloquearon, nos robaron, nos hicieron miles de maldades, pero ante esas adversidades el pueblo no se rendía (…); cuando yo llegué a la gobernación no había una sola máquina de anestesia en el Iahula. No había en el sistema público de salud una sola máquina de anestesia, solo una de Barrio Adentro y pretendían que se la quitáramos a Barrio Adentro para entregárselas. Menos mal que ganamos porque ¿saben qué ha ocurrido en estos seis meses? De cero máquinas de anestesia, hoy tenemos 18 operativas».

Recordó el mandatario que, a su llegada a la gobernación, en el área de maternidad del Iahula estaban todas las incubadoras dañadas y estos científicos enviados por el mandatario nacional, y sin una inversión gigantesca, ha recuperado más de 30 y recordó que por la reparación de una sola les estaban pidiendo entre 1000 y 1500 dólares, problema que al final se solucionó con solo 20 o 30 dólares.

Así trabaja la Revolución en el estado Mérida, con amor por el pueblo, con responsabilidad, para atenderlo cada día mejor y apenas está comenzando, en cuanto al área de salud se refiere, porque el gobernador Jehyson Guzmán y el presidente Nicolás Maduro, son un solo gobierno.

