Brian Rodríguez confía en que fichará con América

El delantero uruguayo Brian Rodríguez mantiene la ilusión de llegar al América y confía que ambas partes lleguen a un acuerdo para dejar LAFC y enrolarse con el equipo de la Liga MX .

Brian Rodríguez habló en su país con la radio Sport 890 y señaló que confía en su «representante para que pueda solucionar todo el tema con América y dijo que está «a tiempo» de llegar al club.

Tambien mencionó que «los plazos van bien», se dijo con ganas de llegar al equipo y representar al América .

Brian Rodríguez aseguró que cambiar la MLS por la Liga MX es un buen cambio para su carrera y expresó su agradecimiento al equipo angelino.

«Creo que es un buen cambio ir a la liga mexicana. Estoy agradecido con Los Ángeles y la MLS, pero creo que ir al América sería un gran cambio para mi carrera», comentó.

Rumores recientes vinculan a Rodríguez con el América en la Liga MX. Getty Images Brian Rodríguez expresó que tuvo una oferta para llegar al futbol brasileño, pero esta opción era como jugador cedido y no en transferencia definitiva, por lo que LAFC descartó el interés del Flamengo.

«Flamengo estuvo interesado, estuvo hablando con ellos y en ese caso era préstamo con opción a compra y Los Ángeles no quisieron prestarme. Casi se hace posible era una linda oportunidad»

Brian Rodríguez tuvo varias ofertas y otra de las opciones que se mencionaba era la de Peñarol, pero el extremo descartó esta opción.

«Peñarol no me ha llamado, pero en este momento no pienso volver a Uruguay. Seguramente más adelante se pueda dar».

Fuentes comentaron a ESPN que el técnico de los angelinos Steve Cherundolo no está convencido de dejar salir a Brian Rodríguez y está pidiendo a su directiva que detenga la negociación para que se mantenga en el equipo, a pesar que están satisfechos con la oferta americanista.

De momento, Brian Rodríguez se mantiene en Los Ángeles, a la espera que se resuelva su futuro. Desde que supo del interés del América, el jugador se mostró entusiasmado con la posibilidad de llegar al equipo e incluso ya tiene un acuerdo contractual con los americanistas desde el martes pasado por lo que sólo está a la espera del arreglo total entre clubes.

América ofreció comprar el 80 por ciento de la carta del jugador por una cantidad cercana a los 6.5 millones de dólares, además de un contrato de tres años.

En un principio, LAFC quería un traspaso definitivo por Brian Rodríguez , puesto que no les interesaba un préstamo como lo había propuesto el Flamengo hace unos días, sin embargo, el equipo de la MLS abrió el diálogo a la directiva americanista y en México solo están a la espera de la resolución final.

