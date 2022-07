¡Brian May celebra su cumpleaños 75!

Entornointeligente.com /

Andreína Vies.- Este 19 de julio Brian May , uno de los guitarristas más grandes de la historia musical del Rock, cumple 75 años de vida . Este fue fundador de la reconocida banda británica «Queen».

May es de los personajes íconos del mundo de la música por sus logros dentro y fuera del escenario ; primero, su carrera la inició con una guitarra hecha por él mismo, y además, ha sido estudioso, tanto que es doctor en astrofísica, egresado de la Universidad de Exeter.

En principio, May y los integrantes de Queen se dedicaron a perseguir sus sueños artísticos, trayecto que no fue fácil, sin embargo, la constancia los consagró como una agrupación recordada y vigente.

A los 17 años, el guitarrista formó su primera banda llamada 1984, las influencias fueron tomadas de Los Rolling Stones, The Yardbirds, The Who.

Durante el 2007, May volvió al estudio académico, y logró retomar una de sus pasiones, la astronomía y completó su doctorado.

Su tesis es titulada Velocidades Radiales en la nube de polvo zodiacal, se conoció que este tema ha sido desarrollado por pocos especialistas a escala mundial.

La inteligencia del musico lo llevó también a ser nombrado rector honorario de la Universidad de John Moores . Igualmente, fue designado «Comendador de la Orden del Imperio Británico por la Reina».

May recibiendo su doctorado Le puede interesar: ¿Cómo fue la boda íntima de Jennifer López y Ben Affleck en Las Vegas?

¡Feliz cumpleaños para Brian May! La fanaticada del icónico guitarrista se ha hecho parte de la celebración de sus 75 años de edad, pues a través de las redes sociales han dejado mensajes de felicitaciones.

Hoy es el cumpleaños N.º 75 de Brian May. Doctor en astrofísica, más conocido por ser el guitarrista de Queen.

«Una vez que te conviertes en una estrella de Rock, eso nunca te abandona. No puedes evitar tener esa sensación en tu interior de querer tocar» #BrianMay #Queen pic.twitter.com/obPWkpHYMa

— Iván Estrada (@Estradamyers) July 19, 2022 Con información de Infobae

