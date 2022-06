Brian Fincheltub: Neomar, libertador

Entornointeligente.com /

La verdad es que resulta relativamente fácil fingir ser democráticos cuando, más allá de algunas protestas por servicios públicos, las manifestaciones exigiendo un cambio de régimen han prácticamente desaparecido de todo el territorio nacional. De allí que la dictadura haya acordado con el Fiscal de la Corte Penal Internacional la apertura de una oficina de seguimiento en Caracas y se haya comprometido a respetar a los Derechos Humanos e impartir justicia a las víctimas de la represión. Lo que demuestra lo sucedido en Chacao es que solo falta que la gente vuelva a tomar las calles para que el régimen de Nicolás Maduro aplique como siempre lo ha hecho la represión contra todo aquel que se atreve a disentir.

Una pinta en una pared en un país donde reina la censura no es en modo alguno vandalismo, es una necesidad. Para la dictadura un grafiti es sinónimo de «instigación al odio y asociación para delinquir». Al final, todos tenemos un número cuando se vive en un régimen y tarde o temprano los represores le dan vuelta al bombo y salimos sorteados.

Aunque el acto en honor a la memoria de Neomar Lander no fue numeroso, sirvió para que la nueva puesta en escena del madurismo se cayera sin aún cortar la cinta inaugural de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas y sobre todo para enviarle mensaje a todos aquellos que piensen que basta con no meterse en política para vivir tranquilos. En La Venezuela de hoy, la gente decidió que «lo mejor» era olvidarse de lo público y concentrarse en lo privado, lo que significa muchas veces concentrarse en sobrevivir. Pero como el propio Neomar lo decía «la lucha de pocos vale por el futuro de muchos». Pronto serán millones quienes nuevamente entiendan que no habrá futuro, democracia y libertad mientras el madurismo siga en el poder.

