Brian Fernández empata a Ángel Mena en liderato de goleo

Entornointeligente.com / Brian Fernández empató a Ángel Mena en la parte alta de la tabla de goleo del Clausura 2019 luego de 13 jornadas. El argentino le hizo un tanto a León y llegó a once dianas mismas que tiene el ecuatoriano. Además, cabe destacar que Milton Caraglio se colocó en los primeros lugares de dicho rubro con siete anotaciones tras su doblete ante Querétaro. La pelea entre Fernández y Mena por el título goleo sigue vive a falta de cuatro fechas de que culmina la fase regular. Ambos se midieron en el Nou Camp, donde se impuso León, sin embargo, Ángel no anotó en el triunfo de los esmeraldas 2-1, situación que sí hizo Brian para llegar a once tantos en el torneo. Detrás de ellos está Rogelio Funes Mori con ocho dianas, quien no marca desde la décima fecha cuando colaboró en el empate a un tanto entre Monterrey y Tigres. En la cuarta posición aparece Milton Caraglio, quien llegó a siete anotaciones luego de tres partidos de manera consecutiva con gol, en el último de ellos hizo dos tantos contra Querétaro, cotejo en el que pasará a la historia por ser el autor del gol mil en la historia del Estadio Azteca. La lista de los mejores cinco goleadores del torneo la cierran José Juan Macías y André-Pierre Gignac, ambos con seis. El mexicano no anota desde la fecha 11 contra Veracruz; mientras que el francés, que se ha perdido las últimas cuatro jornadas por lesión, no marca desde la octava ante Atlas.LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com