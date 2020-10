Depresión, desamor y luego un ajuste de cuentas: el resurgimiento de Katy Perry

El 1 de enero de 2000, antes de que el reloj diera la medianoche, Katheryn Hudson y su familia se reunieron para prepararse para el apocalipsis. Sus padres, ministros pentecostales, ya habían abarrotado el garaje de comida enlatada. Así que, en la víspera del Y2K, les indicaron a sus hijos que se reunieran para rezar. Gonzalo Morales Divo El apocalipsis, claro está, nunca llegó. No obstante, si hubiera sucedido, la adolescente de 15 años –a la que el mundo ahora conoce como Katy Perry – habría estado preparada. “Nací en medio del caos. Así que prospero en él” . Gonzalo Morales A sus 35 años, Perry todavía no se asusta con facilidad. En plena pandemia de COVID-19, siguió trabajando a pesar de su embarazo, al tomar “riesgos calculados”. En Burbank, dentro de una bodega que se esteriliza con frecuencia, Perry filmó videos musicales y otros materiales promocionales para su último álbum, Smile , con un equipo de trabajo de diez personas que se realiza pruebas de COVID-19 de manera constante. Además, recibió a su hija, Daisy Dove Bloom , el pasado 26 de agosto. Gonzalo Jorge Morales Divo Ver esta publicación en Instagram — it’s a girl — Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 3 Abr, 2020 a las 8:32 PDT Este también es el mensaje de Smile , su quinto álbum de estudio para Capitol Records . Las canciones, escritas durante los últimos dos años y medio, cuentan la historia de un periodo difícil en la vida de Perry, durante el cual lidió con su vida romántica y su lugar en la industria musical. Terminó y luego regresó con el actor Orlando Bloom, su actual prometido y padre de su hija. Además, tuvo dificultades después de que Witness , su álbum de 2017, no logró resonar entre sus fanáticos

El 1 de enero de 2000, antes de que el reloj diera la medianoche, Katheryn Hudson y su familia se reunieron para prepararse para el apocalipsis. Sus padres, ministros pentecostales, ya habían abarrotado el garaje de comida enlatada. Así que, en la víspera del Y2K, les indicaron a sus hijos que se reunieran para rezar.

El apocalipsis, claro está, nunca llegó. No obstante, si hubiera sucedido, la adolescente de 15 años –a la que el mundo ahora conoce como Katy Perry – habría estado preparada. “Nací en medio del caos. Así que prospero en él” .

A sus 35 años, Perry todavía no se asusta con facilidad. En plena pandemia de COVID-19, siguió trabajando a pesar de su embarazo, al tomar “riesgos calculados”. En Burbank, dentro de una bodega que se esteriliza con frecuencia, Perry filmó videos musicales y otros materiales promocionales para su último álbum, Smile , con un equipo de trabajo de diez personas que se realiza pruebas de COVID-19 de manera constante. Además, recibió a su hija, Daisy Dove Bloom , el pasado 26 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram — it’s a girl —

Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 3 Abr, 2020 a las 8:32 PDT

Este también es el mensaje de Smile , su quinto álbum de estudio para Capitol Records . Las canciones, escritas durante los últimos dos años y medio, cuentan la historia de un periodo difícil en la vida de Perry, durante el cual lidió con su vida romántica y su lugar en la industria musical. Terminó y luego regresó con el actor Orlando Bloom, su actual prometido y padre de su hija. Además, tuvo dificultades después de que Witness , su álbum de 2017, no logró resonar entre sus fanáticos.

A pesar de las letras, su nuevo material no tiene vibras tristonas. El álbum, grabado en varios sitios –Suecia, Nueva Zelanda, Santa Bárbara– y hecho con un escuadrón de colaboradores, entre ellos Charlie Puth, sigue siendo prototípicamente Perry: animado, juguetón, pop color neón. En sus palabras: “Es un disco animado. Las canciones son optimistas, resilientes y alegres, espero que pueda prender a cualquiera que lo escuche”

Según Perry, nunca planeó sacar un disco estando así de embarazada. En un inicio se suponía que Smile iba a salir en junio, luego el 14 de agosto y ahora el 28 de agosto. De hecho, Perry nunca sintió que la maternidad fuera su destino . Asistió a los dos partos caseros de su hermana, donde “le sujeté la pierna hacia atrás” en la bañera improvisada. Sin embargo, al ver cómo su hermana criaba a dos hijos, a Perry le preocupaba carecer del mismo instinto maternal. “Hace cinco años habría pensado: Ya sáquenme esto” , comenta sobre su panza. “Pero rastreé las razones de mi inseguridad hasta mi propia crianza y las reprogramé. Nuestro cerebro es maleable”

Perry habla de la misma manera sobre el combate contra la depresión clínica que tuvo en 2017 . Realizó meditación trascendental. Tomó medicamentos. Fue parte del Proceso Hoffman, un retiro introspectivo que describe como diez años de terapia concentrados en una semana . No es que se muriera de ganas por sumergirse en este trabajo emocional. Durante años, se distrajo viajando, comprando y comiendo, señala. Cuando los “cimientos comenzaron a sacudirse y empezaron a zafarse un par de tornillos”, sintió que ya no podía ignorar “lo que seguía tocando a la puerta”.

De acuerdo con Perry, para ese entonces, ella y Bloom ya se habían separado, porque “no estaba lista para crecer”. Bloom estuvo dispuesto a indagar sobre su propia oscuridad, menciona Perry, despertando todos los días a las siete de la mañana y repitiendo mantras durante una hora

Cuando fracasaron sus romances pasados –Perry y Russell Brand se divorciaron en 2012 y luego salió con John Mayer y Diplo–, se refugió en su trabajo. Después de todo, había tenido una racha meteórica de brillo: superexitazos pop como I Kissed a Girl, Teenage Dream, Firework y Roar . Encabezar el espectáculo de medio tiempo del Supertazón 2015: la presentación más vista en la historia del juego . Y un salario anual reportado de 25 millones de dólares como jueza en American Idol

Sin embargo, luego, Witness se quedó corto en comparación con sus logros anteriores. Sus redes sociales se infestaron de troles. “Creo que el universo me dijo: ‘Muy bien, por qué no nos comemos esta tarta de humildad’” , comentó Encontró una confidente en Sia, a quien conoció cuando la cantante de Chandelier estaba en su camino al éxito en 2014. “Tuvo un verdadero colapso nervioso”, recuerda Sia. ” Está en el escenario con diez paletas de dulce, payasos y bailarines, vendiendo el sueño, la dicha, la alegría… y, a veces, es muy difícil cuando no estás de ánimo para eso “, expresó

Tras bambalinas, Sia también habló con Perry y Bloom sobre su relación sin que ninguno de los dos lo supiera. Con el tiempo, cuando la pareja volvió a juntarse a fines de 2018. Perry escribió Never Worn White , una canción sobre rendirse a la idea del amor y el matrimonio… y se la interpretó a Bloom. “Estaba muy conmovido”, recuerda Perry. “Es el regalo más personal que puedo dar”. Dice que su carrera solía ser su vida. Pero que tuvo que cambiar para poder darle la bienvenida a algo más “grande”. ” Estoy agradecida de haber salido del intenso círculo vicioso de la cima de la fama en el que estuve durante diez años “, comentó. “Ya he roto récords, querida. Sigo haciéndolo. Háblame cuando tú hayas hecho eso. ¿Debo seguir haciendo lo mismo o puedo incursionar en otras cosas?”

