Brendan Fraser vuelve al cine por todo lo alto

El actor estadounidense de 53 años, Brendan Fraser, recibió una gran ovación en la reciente gala del Festival de Venecia 2022, tras la presentación del largometraje The Whale, el pasado domingo 4 de septiembre de 2022.

Tras estar alejado de la gran pantalla durante varios años, el actor pudo reencontrarse con un público que lo aplaudió durante más de seis minutos.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022 «Simplemente estoy intentando aguantar hoy. Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí», expresó conmovido el actor sobre el escenario al recibir el cariño del público.

Brendan Fraser tuvo que transformarse Fraser interpreta al personaje de Charlie, un profesor que tras la muerte de su novio, se termina refugiando en la comida, llegando a pesar más de 270 kilos.

Para su interpretación, Fraser subió más de 100 kilos.

El filme está dirigido por Darren Aronofsky, director y guionista de otras cintas como Mother! de 2017.

A su vez, la película The Whale, está basada en la obra homónima teatral de Samuel D. Hunter.

La prensa especializada ve a Fraser como fiel candidato a ser el máximo ganador del Festival de Venecia, e incluso a ser nominado al Premio Óscar.

«Mi bola de cristal se rompió y desconozco el futuro», dijo Fraser entre risas cuando la prensa lo puso como candidato al Óscar.

