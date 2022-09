Brendan Fraser renace en Hollywood

Entornointeligente.com /

Primeras imágenes del actor Brendan Fraser en la cinta ‘The Whale’. Studio A24 Hemos visto a Brendan Fraser interpretar a personajes intrépidos y valientes, como Rick O’Connel en La Momia e incluso protagonizar papeles hilarantes como DJ Drake en el live action de los Looney Tunes, lo que lo hizo convertirse en un ídolo y figura irreemplazable en el cine durante las décadas de 1990 y 2000.

Lo conocemos por roles de acción que involucran escenas peligrosas, pero jamás lo habíamos visto en una actuación como la de The Whale, una película que marca su regreso al cine con un giro de 180 grados.

La cinta se convierte en otra de las joyas cinematográficas del estudio A24, reconocido por películas como Moonlight y Lady Bird, ganadoras en los premios Óscar.

En The Whale, el actor de 53 años da vida a Charlie, un profesor gay de mediana edad que sufre de obesidad mórbida con un peso de 600 libras y trata de reconectar con su hija adolescente, Ellie, a quien abandonó años atrás junto a su esposa para vivir una nueva vida con su pareja homosexual. Atado a una silla de ruedas por su peso y después de la muerte de su pareja, Charlie desea mejorar su vida y el primer paso para su superación personal es encontrar a la hija que dejó en el pasado.

Esta es la primera entrega del actor desde 2013. Redes sociales The Whale es un filme de drama psicológico, dirigido por Darren Aronofsky, quien también es responsable de películas como Pi, Mother! y el Cisne negro, protagonizado por Natalie Portman con un guion de Samuel D. Hunter, autor de una obra homónima.

La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el pasado 4 de septiembre, donde Brendan Fraser recibió una ovación que duró seis minutos y lo conmovió hasta las lágrimas, momento que se volvió viral en redes sociales.

Al igual que su personaje dentro de la película, Fraser intenta volver a Hollywood con The Whale después de pasar por experiencias que lo hicieron apartarse. La pérdida de su estado atlético por la edad, un divorcio con Afton Smith, en ese entonces su esposa de 14 años, y el fallecimiento de su madre son solo algunas razones por las que el actor dejó de hacer películas para la industria de cine estadounidense.

Con este filme intenta marcar su regreso a la pantalla grande de Estados Unidos y parece haber empezado con el pie derecho por el reconocimiento recibido desde el estreno en Venecia.

Parte del equipo de la cinta, durante el Festival de Cine de Venecia. EFE Previamente, el director de esta entrega cinematográfica comentó a la revista Variety que había tratado de filmar la película desde hace 10 años, sin embargo, no encontraba al actor perfecto para el personaje de Charlie, a pesar de haber considerado a todos los actores del planeta, hasta que se encontró con el tráiler de Journey to the End of the Night en Youtube con Brendan Fraser, y supo que tenía a su protagonista.

La película también cuenta con las actuaciones de renombradas actrices como Sadie Sink, actriz de la serie de Netflix Stranger Things, protagonizando a la hija adolescente de Charlie, al igual que la muchas veces premiada actriz inglesa Samantha Morton, quien interpreta a la exesposa del personaje principal.

Una caracterización

Convertirse en Charlie no fue fácil para el actor de origen estadounidense, que comentó, entre otras cosas, que tuvo que aprender a moverse de manera diferente para realizar la filmación. El maquillaje y uso de prótesis fueron elementales para la caracterización visual del personaje; para las filmaciones estaba obligado a utilizar prótesis que añadían entre 50 a 300 libras a su peso natural.

«Sentía vértigo al final de la filmación cuando me removían todos los accesorios (maquillaje y prótesis); era como montar un bote en Venecia tras estar en un muelle. Ese mareo. Sentí empatía por aquellos con cuerpos similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para poder vivir en ese estado», expresó Fraser durante la conferencia de prensa en Venecia, cuando habló del esfuerzo que conllevó su personaje.

Además de los asistentes a Venecia, los críticos de medios como New York Magazine, The Hollywood Repeporter e IndieWire han expresado elogios sin parar por el filme y la actuación de Brendan. Las críticas resaltan el carisma dentro de la interpretación del actor y su habilidad de transmitir la melancolía y tristeza del personaje y la reconocen como su mejor actuación hasta el momento.

The Whale cuenta con una atribución de 84% en Rotten Tomatoes y una puntuación favorable en Metacritic con 69 puntos, plataformas de crítica cinematográfica.

Se espera que Brendan Fraser reciba un galardón de tributo en la premiación de la edición número 79 del Toronto International Film Festival de este año, que inicia hoy y termina el 18 de septiembre, por su actuación en The Whale. Este es un premio de mucha importancia destinado a honrar aportes distinguidos al séptimo arte.

Aunque la cinta se vio por primera vez en Venecia y se estrenará en Estados Unidos el 9 de diciembre, no se ha oficializado una fecha de lanzamiento en Latinoamérica.

