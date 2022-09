Brendan Fraser llora al ser ovacionado por su nueva película (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Brendan Fraser ha recibido una acogida muy positiva tras el estreno de su nueva película The Whale en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

En la nueva película de Darren Aronofsky, el actor interpreta a un solitario profesor de inglés que vive con una obesidad que pone en peligro su vida.

Desde el estreno de la película el fin de semana, han aparecido imágenes del público ovacionando a Fraser, que al parecer duró seis minutos. También se puede ver a la estrella llorando durante el clip.

Man this makes me so happy to see this beautiful ovation for Brendan. He supported me coming into his Mummy Returns franchise for my first ever role, which kicked off my Hollywood career. Rooting for all your success brother and congrats to my bud Darren Aronofsky. #TheWhale 👏🏾 https://t.co/SNBLPHHmEZ

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 4, 2022