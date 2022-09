Breidy Goluz: «»Nos quedan cuatro partidos vitales y toca afrontarlos de la mejor manera»

Entornointeligente.com /

Prensa CFC.- Al Carabobo Fútbol Club le tocará viajar al oriente del país, en la Jornada 27, para enfrentar a Mineros de Guayana. Será la segunda visita consecutiva en la competición tras la caída 1-0 ante Zamora FC, por lo que será un duelo crucial para las aspiraciones de posicionarse entre los primeros cuatro en la clasificación.

En fechas previas, uno de los jugadores que más ha aportado en el ataque ha sido Breidy Goluz , un extremo vertiginoso que destaca por su compromiso en la defensa y sus transiciones en ofensiva, desde su llegada hace unos meses, ha regalado rapidez y creatividad por las bandas del equipo industrial. El colombiano comentó acerca de su instancia en el Carabobo, «en el club me siento excelente gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de seguir mejorando como jugador profesional. Cuando llegué el grupo me acogió, son muy unidos, hasta ahora me han tratado de la mejor manera» , destacó.

En su primera experiencia en el balompié criollo, Goluz habló sobre su experiencia y la competitividad del futve, «ha sido una liga competitiva, en donde los rivales son fuertes y nosotros estamos preparados para ello, para mejorar y seguir creciendo en la liga», manifestó. Así mismo, detalló de su próximo contrincante, «es un rival fuerte, esta semana hemos trabajado con el grupo, muchos trabajos específicos para el fin de semana llegar a afrontar el partido con un triunfo vital», mencionó.

Este domingo 4 de septiembre Carabobo Fútbol Club disputa una nueva jornada en condición de visitante, la cita es las 5:00 pm en el CTE Cachamay frente a Mineros de Guayana y buscarán sumar tres puntos para seguir luchando por un puesto en el G-4. «Nos quedan cuatro partidos vitales y toca seguir trabajando para afrontarlos de la mejor manera, son cuatro finales» , cerró Goluz en referencia a los venideros compromisos.

LINK ORIGINAL: Balonazos

