Breaking Bad: Todo lo que debes saber antes de ver la película de Netflix 🎞️🍿

Entornointeligente.com /

La serie Breaking Bad concluyó en 2013 y la película “El Camino: A Breaking Bad Movie”, que se estrena en Netflix, cuenta la historia de lo que pasó inmediatamente después del episodio final. Y, si bien es un filme autónomo, vale la pena repasar cómo concluyó la serie, para entender lo que ocurre en la trama y reconocer sus personajes.

Vince Gilligan, creador de la serie y director de El Camino, reveló el pasado 18 de septiembre que 10 personajes regulares de Breaking Bad harán aparición en la película. De ellos hemos visto dos: Badger (Matt L. Jones) y Skinny Pete (Charles Baker), ambos viejos amigos del protagonista de El Camino, Jesse Pinkman (Aaron Paul).

El filme de Breaking Bad explora lo que ocurrió cuando Jesse fue liberado por Walter White (Bryan Cranston) del laboratorio de drogas en el que era mantenido prisionero por una pandilla neonazi. “Tras su dramática fuga del cautiverio, Jesse debe aceptar su pasado para forjar algún tipo de futuro”, resume la sinopsis.

Recordemos entonces cómo concluyó la temporada final de Breaking Bad: Walter White (Cranston) es identificado por su cuñado, el agente de la DEA Hank Schrader (Dean Norris), como el traficante de drogas conocido como Heisenberg. La DEA captura al antiguo socio de Walter, Jesse Pinkman (Paul) y lo usa como anzuelo para atraer a Walter a una celada para capturarlo.

Pero en el lugar aparece Jack (Michael Bowen) y su pandilla neonazi, quienes matan a Hank, le quitan a Walter siete de los ocho barriles contentivos de US$80 millones que éste había escondido en el desierto y secuestran a Jesse, con la intención de usarlo como esclavo fabricando metanfetamina en un laboratorio clandestino de la pandilla.

Walter, sabiendo que la policía está tras sus pasos, recurre a Ed (Robert Forster), un amigo del abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), para que lo ayude a escapar y desaparecer. De esta manera, Walter deja Albuquerque y se oculta en una cabaña en New Hampshire. Jesse intenta escapar de su prisión y es atrapado de nuevo por la pandilla; como castigo, lo llevan en una furgoneta a la casa de su novia, Andrea (Emily Ríos), donde ve cómo un integrante de la banda neonazi, Todd (Jesse Plemons), la mata de un disparo.

En el episodio final, Walter regresa a Albuquerque y organiza un encuentro con la pandilla neonazi; esta ignora que Walter diseñó un dispositivo en el maletero de su auto que, con un mando a distancia, activa una ametralladora M60. De esta manera, Walter elimina a toda la banda pero, en la ráfaga que la ametralladora dispara, resulta herido mortalmente. Antes de morir, Walter libera a Jesse, quien toma las llaves del auto Chevrolet El Camino de Todd y se pierde en la noche conduciendo a toda velocidad, sin conocerse su destino.

Así que el Jesse Pinkman que veremos en El Camino es un personaje torturado y traumatizado tras su confinamiento como un esclavo en el laboratorio de drogas de la pandilla neonazi de Jack y Todd.

Además, la policía está tras su pista, pues seguramente encontraron su ADN en el laboratorio de la pandilla. En el tráiler final de la película, vemos a Jesse cavando en el desierto, lo que nos hace presumir que conoce el paradero de un dinero oculto de la pandilla que le permita escapar de Albuquerque y conseguir una nueva identidad.

El actor Aaron Paul ha dicho que una escena importante de Breaking Bad que los fanáticos deberían ver antes de El Camino es ésta que aparece en el episodio “One Minute” de la tercera temporada. Es una escena en la que Jesse, en una cama de hospital luego de que el agente Hank lo golpeara, le dice a Walter que desde que lo conoció todo lo que tenía se ha desvanecido y que nunca en su vida se había sentido más solo desde que Walter White se cruzó en su vida.

Cats out of the bag…and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 25, 2019 En resumen, Jesse estaba dispuesto a entregar a Walter a la DEA, así que estaba convencido de que su mentor debía pagar. El Camino pudiera mostrar a un Jesse dispuesto a dejar su pasado atrás e intentar forjar un futuro alejado del crimen y de la influencia negativa de Walter White.

La película El Camino: A Breaking Bad Movie se estrena el 11 de octubre en Netflix. Y luego podrá verse a inicios de 2020 en el canal AMC, donde se transmitió originalmente el show entre 2008 y 2013.

Con información de CNET en Español

LINK ORIGINAL: El Farandi

Entornointeligente.com