Bárbara Sánchez le dio la bienvenida a su segundo hijo (+foto)

Luego de tanta espera en la noche de este miércoles se dio a conocer que la animadora y ex reina de belleza Bárbara Sánchez dio a luz a su segundo bebé, quien resultó ser un varón, a quien llamo Rodrigo.

La noticia la dio a conocer la misma Amazing Bárbara, apodo con el que se hace llamar en las redes sociales, mediante sus redes sociales.

En compañía de su esposo, el empresario Carlos Velázquez o «Nenecio», Bárbara se trasladó al hospital de Florida, Estados Unidos, donde por fin le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

A través de su perfil de Instagram, la exreina de belleza publicó un primer video en el que aparecía con contracciones cada dos minutos, mientras iba en el carro al centro clínico.

«Es RODRIGO. Luego de nueve meses y medio, te damos la bienvenida al mundo. Gracias Dios por hacer tu gracia en mí, llegó el varón y así comienza una nueva aventura en nuestras vidas. Te amamos hijo. El bebecio», escribió Sánchez junto a un audiovisual en el que se aprecia algunos momentos de su parto natural.

Recordemos que Carlos y Bárbara se casaron en julio de 2016 y fruto de su matrimonio nació Bárbara.

Volvimos a vivir la emoción más grande del mundo… Tras un parto natural, increíblemente hermoso: Nació bebé! Dios hizo su gracia en mi ❤️

Camino a la felicidad! #AmazingBaby

