Bárbara Palacios revela que se quería morir «yo le pedí a Dios que me llevará, no quería vivir» (+VIDEO)

En una entrevista con Viviana Gibelli, la ex reina de belleza venezolana Bárbara Palacios contó su trágica historia. Recientemente en una entrevista con la animadora de televisión venezolana, la ganadora del Miss Venezuela 1986 y también electa Miss Universo, Bárbara Palacios, revivió la historia de su niñez y adolescencia , la cual aseguró le trajo muchos problemas emocionales puesto que venía de una familia disfuncional.

En este caso, la reconocida reina criolla había explicado a Gibelli que en su infancia y juventud había abuso en general, había un abuso físico, golpes, y también abuso verbal y emocional, lo cual casi le cuesta su futuro «Yo a mis 17 años tuve que tomar una decisión porque aunque no lo creas, yo le pedí a Dios que me llevara con él, yo era una persona creyente, yo conocí a Dios a los 5-6 años y chiquita le decía a mi mamá que le llevará a vivir con Dios porque yo pensaba que Dios tenía una casa física donde yo podía irme a vivir también».

Seguidamente, Palacios dijo que con su autoestima y su salud mental comprometida tuvo que tomar una decisión poco antes de su mayoría de edad, explicando « Fue cuando le pedí a Dios que me llevara en sueño, yo no quería vivir porque tenía muchos traumas, todos disfuncionales productos de las situaciones familiares y muy trágicas, fue entonces a los 17 que dije, tengo dos posibilidades o sigo en esto de pedirles a Dios que me lleve y eso me va llevar a una frustración total que voy a morir o decido salir adelante con la fuerza y el apoyo de Dios».

Por último, Bárbara reconoció que tomó la segunda opción y decidió superarse personalmente.

