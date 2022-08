Bárbara Mori: la uruguaya que conquistó las pantallas en México

Entornointeligente.com /

Muchos la descubrieron como una sex symbol en 2005, cuando protagonizó la película La mujer de mi herman o, basada en la novela homónima de Jaime Bayly. Otros se desayunaron entonces que esta estrella consagrada de la pantalla mexicana había nacido en Montevideo, aunque hay que decirlo: poco y nada ha vivido en Uruguay. Rubí , la icónica novela de Televisa lanzada en 2004, fue la que la catapultó a la fama.

Bárbara Mor i (44) pasó su infancia viajando entre Uruguay y México, a donde se fue a vivir a los 12 años y terminó nacionalizándose. De ascendencia española, libanesa y japonesa, cuando tenía tres años sus progenitores Yuyi Mori y Rosario Ochoa se divorciaron, quedando junto con sus dos hermanos a cargo de su padre. Su infancia no fue fácil. Y aunque siempre ha sido reservada con respecto a su intimidad, en una entrevista que concedió el año pasado a Chic Magazine habló sobre el calvario que vivió de pequeña.

«Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres. Transitaba por la vida generándome situaciones totalmente destructivas con las decisiones que iba tomando», dijo.

Su patria adoptiva Según el portal Biografía y Vidas, la línea vital de Bárbara Mori ha estado siempre ligada a la escena mexicana. Tiene un hijo de su relación con el también actor Sergio Mayer y su hermana, Kenia Mori , trabaja igualmente como actriz desde hace bastante tiempo.

A los 14 años, Bárbara Mori lavaba copas en un bar de México cuando su belleza llamó la atención de un cliente, que le ofreció un trabajo como modelo. Así comenzó su andadura por el mundo de las cámaras, ingresando poco a poco en los desfiles y la publicidad del país.

Lo que en un principio empezó siendo una distracción adolescente se transformó en su principal fuente de ingresos. Y con ello se dio cuenta de su vocación: en 1997 comenzó a prepararse para ser actriz en el Centro de Estudios de Formación Actoral de México. Y ya ese mismo año debutó con la telenovela Al norte del corazón , de la televisión Azteca. También hizo una aparición en la serie Tric Trac , donde no pasó desapercibida por su belleza y frescura. Desde entonces no ha parado de trabajar, acumulando en su historia laboral numerosos papeles en telenovelas. Su siguiente trabajo fue Mirada de mujer.

Y 2001 marcó un punto de inflexión en su carrera: además de debutar en el cine con Inspiración, su nombre saltó al teatro, donde protagonizó Vaselina . Su experiencia en las tablas fue tan buena que la repitió al año siguiente con la obra Celos dije .

Bárbara Mori. Su vida junto a Sergio Mayer Durante buena parte de su vida estuvo vinculada al actor y cantante Sergio Mayer (del grupo musical Garibaldi , de relativo éxito en México), con quien tuvo un hijo y un vínculo tanto de pareja como comercial. Cuando se conocieron, ella tenía 17 años y él 28.

Pero en buena parte de esa relación, Mori tampoco la pasó bien. El portal mexicano Debate explicó las razones que la llevaron a separarse de Mayer (también ex diputado federal), su representante en los inicios de su carrera artística. La protagonista de Rubí confesó haberse unido a Mayer por agradecimiento y no por amor: «Él era mi manager, tenía mi dinero, por muchas cosas me daba pavor tomar esa decisión, sobre todo por mi hijo».

Mori sorprendió al revelar que cuando estaba con el actor se sentía como material desechable. «Una de las cosas que más entendí cuando me separé de Sergio es que cuando estaba con él no valía nada. Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada, me sentía absolutamente desvalorizada», confesó. Y el sol volvió a brillar para ella: «Me fui y empecé una nueva vida, se me empezaron a abrir las puertas».

Mori siempre ha sido un codiciado objetivo de los paparazzis, que intentan franquear las barreras que ha levantado delante de su vida privada: en una de esas tantas notas baladíes que la tienen como protagonista, el conocido empresario mexicano Jorge Reynoso aseguró que la actriz le fue infiel a (su amigo) Sergio Mayer con el actor peruano Christian Meier .

Bárbara Mori. Su hijo, su mayor tesoro El hijo de Mori y Mayer, Sergio (hoy de 24 años), siguió los pasos de sus padres en la actuación. Su primera aparición en la pantalla chica fue en 2011, en la película Viento en Contra, protagonizada por su madre. Con la serie juvenil Rebelde, se podría decir, su carrera logró despegarse un poco de sus apellidos paternos.

La vida del hijo de Bárbara Mori tampoco ha estado exenta de polémicas. Cuando tenía 18 años, Sergio se convirtió en padre de Mila, fruto de su relación con la modelo brasileña Natalia Subtil , 10 años mayor que él; pero el amor terminó pronto y trajo una lluvia de acusaciones. La modelo aseguró que el hijo de Bárbara Mori, su exsuegra sex symbol, ha sido un «padre ausente». Y no se detuvo ahí: también lo acusó de ser homosexual.

Hace una semana, Mori dio a conocer que se encuentra trabajando en una serie y buscando financiamiento para una nueva película. También confesó por qué no ha regresado a las telenovelas que la hicieron tan famosa: «Las historias que me han ofrecido no me atraen», dijo, por más que en muchos países todavía sea recordada como Rubí, la hermosa universitaria que vivía junto a su madre y su hermana en una pobre vecindad.

El dueño de su corazón El director, productor, guionista y actor mexicano Fernando Rovzar (42 años) es el último amor de Bárbara Mori.

Aunque al principio de su relación prefirieron disfrutar de su romance en privado, con el paso del tiempo se han mostrado más abiertos a la hora de intercambiar edulcorados mensajes en las redes sociales.

«Estoy muy agradecida por tener el privilegio de compartir esta vida contigo. Feliz cumpleaños, amor mío», le escribió Bárbara Mori en ocasión de su último onomástico.

Rovzar es conocido por haber sido el productor de trabajos como La sombra de los otros (2010), Gangster mexicano (2014) y la serie de televisión Sr. Ávila (2013).

