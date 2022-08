Bárbara Camila hija de Carolina Sandoval revela su situación amorosa «Mi corazón ha sentido cositas»

Entornointeligente.com /

La hija de la presentadora de televisión venezolana Carolina Sandoval, la influencer Bárbara Camila , se abrió por primera vez de su situación sentimental. La joven criolla quien cuenta con 1 millón 300 mil seguidores en Instagram por ser la reconocida hija de la famosa periodista, habló con la revista People en Español sobre su vida personal y le preguntaron sobre cómo se encuentra su corazón a sus 21 años de edad, revelando si está enamorada o no.

Asimismo, la joven universitaria no dudo en responder con toda sinceridad « Mi corazón está enfocado, ha sentido sus cositas, ha sentido sus emociones, ha tenido sus amores por ahí «, sin embargo comentó que prefiere no mostrar a su interés amoroso en sus redes sociales ya que no desea exponerlo al escarmiento público, puesto que ya le basta con las críticas que recibe por su cuerpo y las acciones que toman ella y su madre.

Seguidamente explicó que se quedarían con las ganas de saber más sobre su vida sentimental «Lo mantengo privado y así será por el resto de mi vida, tal vez lo muestre o hable más de eso con mis amistades. No lo hago público porque como soy una figura pública la gente da sus opiniones».

Por último, Bárbara acepta sin más remedio las críticas hacia ella, sin embargo, no quiere someter a su chico quien al parecer no es un personaje del medio, al escrutinio, concluyendo «No quiero exponer a nadie que no quiera estar en ese lado del público, ese lado es más privado» mientas «Estoy enfocada estudiando y trabajando duro para tener lo que yo quiera en este mundo».

