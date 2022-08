Bravos de Atlanta firmaron al venezolano Ehire Adrianza

Entornointeligente.com /

Ehire Adrianza regresó este lunes a los Bravos de Atlanta, luego que el equipo anunciara que lo adquirió desde los Nacionales de Washington, a cambio del jardinero Trey Harris.

En 2021, Adrianza fue un pelotero importante en la estructura de Atlanta, que ganó la Serie Mundial. El bateador ambidiestro ligó para .247/.327/.401, con 16 extrabases, cinco de ellos jonrones, y 28 remolcadas, en 109 juegos, antes de declararse agente libre y firmar un contrato con Washington.

El utility, de 32 años de edad, comenzó la temporada en lista de incapacitados tras sufrir una distensión en el cuádriceps izquierdo durante los Entrenamientos de Primavera. Una vez recuperado, apenas comenzó a jugar el 7 de junio y exhibe una magra línea ofensiva de .179/.255/.202, con .458 de OPS, en 94 apariciones legales repartidas en 31 desafíos.

Pero el bateador de las dos manos sigue aportando a la defensiva, tras aparecer en segunda, tercera, campocorto y el jardín izquierdo, incluso ha lanzado una entrada.

Para abrirle un lugar en el roster activo, Atlanta designó para asignación al dominicano Robinson Canó, que apenas ligó de 26-4 (.154) en su breve pasantía por los Bravos de nueve juegos, luego pasar por los Padres de San Diego y Mets de Nueva York, al principio de la campaña, reseña lvbp

