Brasileiros no exterior enfrentam longas filas para votar Há registros em Zurique, Paris, Londres, Amsterdam, Lisboa, Milão e Buenos Aires. Em algumas capitais europeias, grupos fizeram manifestações pelas suas preferências políticas. Por g1

02/10/2022 11h24 Atualizado 02/10/2022

Brasileiros formam filas para votar em países da Europa

Diversas filas foram relatadas nas redes sociais por brasileiros que estão votando no exterior neste domingo (2). O voto fora do país é somente para o cargo de presidente e pode ser feito dentro de embaixadas, consulados e repartições diplomáticas espalhadas por 159 cidades de 97 países.

Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores (MRE), quase 700 mil brasileiros que vivem no exterior estão aptos para votar .

Em Zurique , na Suíça , os eleitores tiveram que enfrentar chuva e aproximadamente 2 km de fila, segundo a brasileira Juliana Campoy que mora a uma hora do local de votação. «A entrada do colégio estava um caos, muito bagunçado. Todo ano é assim» , disse. Ela e o marido levaram mais de 1 hora e meia para conseguir votar, mas ouviram relatos de pessoas que levaram mais de 4 horas .

1 de 12 Brasileiros enfrentam chuva em fila para votação em Zurique, na Suíça — Foto: Juliana Campoy/Arquivo Pessoal Brasileiros enfrentam chuva em fila para votação em Zurique, na Suíça — Foto: Juliana Campoy/Arquivo Pessoal

Em Londres , na Inglaterra , o brasileiro Gabriel Araujo von Winckler disse que as filas onde ele votou estavam demorando em torno de 1h30 em um clima de «muvuca», com caixas de som e alto falantes, mas sem confusão. «Está melhor que a 4 anos atrás, que foi debaixo de chuva. O local de votação está muito maior, mas ainda insuficiente para a população brasileira em Londres», disse.

2 de 12 Brasileiros enfrentam longas filas para votar em Londres, na Inglaterra — Foto: Gabriel Araujo von Winckler/Arquivo Pessoal Brasileiros enfrentam longas filas para votar em Londres, na Inglaterra — Foto: Gabriel Araujo von Winckler/Arquivo Pessoal

Em Buenos Aires , na Argentina, o brasileiro Samuel Rodrigues calcula que o tempo de espera na fila pode chegar a 2 horas.

3 de 12 Brasileiro em Buenos Aires, na Argentina, enfrentam fila para votar — Foto: Samuel Rodrigues/Arquivo Pessoal Brasileiro em Buenos Aires, na Argentina, enfrentam fila para votar — Foto: Samuel Rodrigues/Arquivo Pessoal

Lisboa , capital portuguesa, é a cidade com maior quantidade de brasileiros aptos a votar, com 45 mil eleitores. Logo em seguida, vêm Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40 mil e 37 mil eleitores, respectivamente.

A votação no exterior segue o horário local de cada país e em alguns países ela já foi encerrada, com o resultado local sendo divulgado em redes sociais .

Veja abaixo imagens da votação no exterior:

4 de 12 Brasileiros formam fila para votar em centro de votação em Amsterdã, capital da Holanda, no dia 2 de outubro de 2022 — Foto: Letícia Marçal/Acervo pessoal Brasileiros formam fila para votar em centro de votação em Amsterdã, capital da Holanda, no dia 2 de outubro de 2022 — Foto: Letícia Marçal/Acervo pessoal

5 de 12 Cidadãos brasileiros esperam na fila para votar nas eleições do país, em Lisboa, Portugal — Foto: REUTERS/Pedro Nunes Cidadãos brasileiros esperam na fila para votar nas eleições do país, em Lisboa, Portugal — Foto: REUTERS/Pedro Nunes

6 de 12 Apoiadores de Lula e Bolsonaro em Londres demonstram apoio político ao votar na Inglaterra — Foto: Gabriel Araujo von Winckler/Arquivo Pessoal Apoiadores de Lula e Bolsonaro em Londres demonstram apoio político ao votar na Inglaterra — Foto: Gabriel Araujo von Winckler/Arquivo Pessoal

7 de 12 Eleitores brasileiros em Milão, na Itália, enfrentam longas filas para votar — Foto: Reprodução Eleitores brasileiros em Milão, na Itália, enfrentam longas filas para votar — Foto: Reprodução

8 de 12 Civis formam fila para votar em Paris — Foto: Redes sociais/@not1oday Civis formam fila para votar em Paris — Foto: Redes sociais/@not1oday

9 de 12 Brasileiros enfrentam longa fila ao votar na Embaixada em Buenos Aires, na Argentina — Foto: Samuel Rodrigues/Arquivo Pessoal Brasileiros enfrentam longa fila ao votar na Embaixada em Buenos Aires, na Argentina — Foto: Samuel Rodrigues/Arquivo Pessoal

10 de 12 Brasileiro em Buenos Aires, na Argentina, enfrentam fila para votar — Foto: Reprodução Brasileiro em Buenos Aires, na Argentina, enfrentam fila para votar — Foto: Reprodução

11 de 12 Eleitores protestam contra Bolsonaro em Porto, Portugal, neste domingo (2) — Foto: Larissa de Sousa/Arquivo pessoal Eleitores protestam contra Bolsonaro em Porto, Portugal, neste domingo (2) — Foto: Larissa de Sousa/Arquivo pessoal

12 de 12 Brasileiros formam fila para votar em centro de votação em Amsterdã, capital da Holanda, no dia 2 de outubro de 2022 — Foto: Letícia Marçal/Acervo pessoal Brasileiros formam fila para votar em centro de votação em Amsterdã, capital da Holanda, no dia 2 de outubro de 2022 — Foto: Letícia Marçal/Acervo pessoal

