Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Golpe do Pix Mega-Sena Varíola dos macacos Caso de cura do HIV Brasileiros compram mais biscoitos e salgadinhos, mostra pesquisa Um levantamento que analisou dados de consumo mostra uma piora na qualidade das refeições do brasileiro entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano. Por Jornal Hoje

27/07/2022 15h24 Atualizado 27/07/2022

Brasileiros compram mais biscoitos e salgadinhos, mostra pesquisa

Um levantamento que analisou dados de consumo mostra uma piora na qualidade das refeições do brasileiro entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano . O Jornal Hoje mostrou que as pessoas estão consumindo mais biscoitos e salgadinhos e menos verduras, legumes e frutas .

A pesquisa analisou 500 milhões de notas fiscais do varejo alimentar e revelou que os brasileiros estão comprando mais biscoitos (+ 8,4%). E esses itens, hoje, são mais de 22% do carrinho de compras. O consumo desses alimentos é ainda maior nas classes D/E .

De acordo com a pesquisa, esses produtos são mais baratos e, por isso, consumidos por famílias de baixa renda, especialmente por crianças, apesar do baixo valor nutritivo. Enquanto isso, os preços dos alimentos mais saudáveis, como legumes, estão cada vez mais altos. No primeiro semestre deste ano, o preço médio dos legumes subiu quase 50% .

Do 1º semestre de 2021 para esse ano, 60% mais carrinhos levaram ovos. A presença de mortadela, carne de porco, frango e linguiça também aumentou muito. Já o consumo da carne bovina subiu pouco.

«É um dado alarmante porque você vê que a população está fazendo uma substituição em termos de nutrientes importantes os salgados, biscoitos, a gente sabe que tem baixo poder nutritivo e o que a gente está vendo é que os produtos que estão sendo mais consumidos são nas classes mais baixas e de valor de preços também mais baixos, o que leva indiretamente a você supor que produtos menos nutritivos e que vão na verdade preencher aquele espaço, mas não vão alimentar efetivamente a pessoa», explica Luiza Zacharias, diretora de novos negócios da Horus Inteligência de Mercado.

A qualidade da refeição piorou e o PF tradicional nutritivo com arroz, feijão, carne e salada está cada vez mais longe da mesa dos brasileiros.

Veja a reportagem completa no vídeo acima.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com