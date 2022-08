Entornointeligente.com /

Brasileiro que sobreviveu após ter a cabeça atravessada por um vergalhão há dez anos ajuda cientistas em estudos sobre lesões no cérebro Parceria entre neurocientistas brasileiros e americanos estuda caso do Eduardo desde o ocorrido. Por Fantástico

28/08/2022 21h26 Atualizado 28/08/2022

Ciência prevê tratamento para lesão cerebral a partir de estudo de operário que sobreviveu a queda de vergalhão na cabeça

Quem olha para o Eduardo, nem imagina o que aconteceu com ele – dez anos atrás. As cicatrizes no rosto e na cabeça não dão a dimensão da gravidade do que ele passou.

Em 16 de agosto de 2012, ele trabalhava como operário em uma obra no Rio de Janeiro . Eduardo estava agachado, de capacete, quando um vergalhão de dois metros e meio de comprimento caiu de uma altura de 15 metros. A barra de ferro entrou pelo alto da cabeça e saiu pelo meio dos olhos do Eduardo. Um impacto de cerca de 300 quilos.

A cirurgia para retirar o vergalhão durou seis horas e o operário ficou 15 dias no hospital.

1 de 1 Eduardo deu entrada em hospital público do Rio com vergalhão encravado no crânio — Foto: Marcelo Elizardo/g1 Eduardo deu entrada em hospital público do Rio com vergalhão encravado no crânio — Foto: Marcelo Elizardo/g1

O Eduardo perdeu 11% de massa encefálica no lado direito de uma região vital, considerada a central de controle do nosso cérebro . O córtex pré frontal é responsável pelas nossas tomadas de decisões, comanda os nossos impulsos, a memória, o planejamento de futuro, o raciocínio e gerencia as nossas emoções.

Com a lesão causada pelo vergalhão, os médicos esperavam que o Eduardo tivesse alterações de comportamento e decidiram acompanhar a evolução dele depois do acidente.

Aconteceu exatamente como o único caso semelhante de que se tem notícia até hoje – cheio de coincidências com o acidente do Eduardo. Há 174 anos nos Estados Unidos, o também operário Phineas Gage, de 25 anos, teve o córtex pré frontal perfurado por um vergalhão.

Só que nele, a barra de ferro entrou do lado esquerdo. E, diferente de Eduardo, o comportamento de Gage mudou: ele se tornou agressivo e rude .

Em qualquer pessoa, as diferentes áreas do cérebro se comunicam entre si, ou com o resto do corpo, por impulsos elétricos. Quando uma dessas áreas sofre uma lesão, a atividade elétrica não funciona como deveria e a comunicação piora .

Uma das poucas dificuldades de Eduardo é realizar tarefas que exigem os dois lados do cérebro simultaneamente. A conclusão de que um lado do cérebro é capaz de compensar o outro está sendo publicada na revista científica Lancet, uma das mais respeitadas no mundo. Foram dez anos estudando o Eduardo, em uma parceria de neurocientistas brasileiros e americanos.

Os médicos agora vão pesquisar formas de reproduzir essa compensação cerebral em outros pacientes com traumas. Entenda o caso do Eduardo e o estudo vendo a reportagem na íntegra, no vídeo acima.

