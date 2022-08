Brasileiro de 23 anos morre nos EUA sob custódia de agência de imigração

Entornointeligente.com /

27/08/2022 21h27 Atualizado 27/08/2022

1 de 1 Kesley Vial morreu em 27 de agosto no Novo México enquanto estava sob custódia da agência americana de imigração — Foto: Reprodução/Facebook Kesley Vial morreu em 27 de agosto no Novo México enquanto estava sob custódia da agência americana de imigração — Foto: Reprodução/Facebook

Um brasileiro morreu na última quarta-feira (27) sob custódia da agência de imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). O órgão afirmou que a autópsia ainda vai determinar a causa da morte.

Kesley Vial, de 23 anos , foi detido na cidade de El Paso, no Texas, por agentes da patrulha de fronteira depois de entrar no país sem documentação. A imigração americana diz que o brasileiro teria sido capturado em 22 de abril, mas admite que a data pode não ser exata.

Vial foi transferido para a custódia da ICE em El Paso em 29 de abril para aguardar o seu procedimento de deportação. Enquanto o processo estava em andamento, ele foi levado para um centro de detenção em Torrance, no estado do Novo México, vizinho ao Texas.

Em 17 de agosto, o brasileiro foi encontrado inconsciente por funcionários do centro de detenção. Segundo a ICE, a equipe médica do local fez os primeiros-socorros e pediu o apoio de paramédicos, que o atenderam no local e o transferiram para o Hospital da Universidade do Novo México, onde ele morreu 10 dias depois.

A ICE disse que notificou os órgãos apropriados a respeito da morte, incluindo o consulado brasileiro em Houston, Texas, e que está «realizando uma revisão abrangente deste incidente». A equipe do hospital notificou os parentes mais próximos de Vial.

A agência afirmou ainda que todos os imigrantes em suas unidades de detenção recebem assistência e que destina US$ 315 milhões por ano em serviços de saúde às pessoas sob sua custódia.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

