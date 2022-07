Brasil y Chile representarán a América Latina en Copa Mundial de Básquet 3×3

Entornointeligente.com /

La UPB realizó una exhibición de habilidad, fortaleza y resistencia desde las primeras rondas, logrando terminar invicto el torneo. Lee también: Juan Carlos Oblitas no continuará como gerente deportivo de la FPF Los brasileños se hicieron del oro luego de superar en la gran final a su similar del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITEF) de Toluca, México, por 21 a 15, faltando 5 segundos para que reglamentariamente termine el juego. El equipo paulista estuvo integrado por Luis Felipe De Paulo Silva, Andrés Santos, Lucas Nogueira de Oliveira y Ewerton Da Silva. En tanto que el ITEF estuvo integrado por Luis Ochoa, Rodrigo Domínguez, Ramón Limas y Myron Molina. Lee también: Rusia dice que sería un crimen no permitir a sus atletas competir en París 2024 El tercer puesto fue para la Universidad Nacional de La Matanza (Argentina), que derrotó por 15 a 10 al equipo de la Universidad Federal de Goiás (Brasil), que quedó cuarto. Oro para Chile en Damas En la categoría Damas la sorpresa la dio la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) que, en reñido encuentro, superó por 9 a 8 a las campeonas del 3.er FISU América, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Toluca, México). La selección chilena estuvo formada por Catalina Andrade, Fernanda Rivera, Sofía Vidal y Francisca Espinoza. Con esta victoria, las chicas de la PUCV también ganaron su pase al mundial de Turquía. Lee también: Paolo Guerrero comenzó a entrenar con fuerza para su debut con el Avaí En tercer lugar, quedó la Universidad Anáhuac México Norte y cuarto se ubicó la Universidad San Ignacio de Loyola (Perú), la cual debutó en un torneo de alta competencia deportiva. 64 partidos jugados A diferencia del básquet tradicional, donde existen tres puntos, en el 3×3 las canastas valen uno y dos puntos. Con esta regla, en la categoría varones el máximo anotador de la final fue el jugador Lucas Nogueira de Oliveira de la Universidad Paulista de Brasil, con 9 puntos. En la categoría damas, Sofía Vidal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) se llevó la máxima distinción al anotar 5 puntos. Lee también: Gareca recibió emotivos aplausos en el avión que lo llevaba a Argentina En total, en el 4.o FISU América de básquet 3×3 se realizaron 64 partidos en la modalidad de todos contra todos en tres fechas. Participaron 21 universidades de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

