Brasil supera el medio millón de muertes por coronavirus

Personal médico en el Hospital de M’Boi Mirim EFE

Actualizado 19/06/2021 15:36

Brasil ha informado este sábado de que ha contabilizado ya un total de 500.022 muertes desde el inicio de la pandemia de coronavirus, segundo país del mundo en superar esta cifra tras Estados Unidos.

Según el registro oficial del Ministerio de Sanidad brasileño y los estados del país, este sábado se han sumado 1.401 muertes por el virus y 20.483 contagios, con lo que son más de 500.000 las muertes y 17.822.659 los casos confirmados, informa el diario ‘Folha de Sao Paulo’. Las cifras reales podrían ser aún mayores, ya que no se hace pruebas a todos los posibles casos.

En la última semana se han registrado casi 2.000 meurtos diarios y la cifra de contagios diaria está en torno a los 70.000, lo que confirma éste como uno de los peores momentos de la pandemia en el país desde que en febrero de 2020 se confirmó el primer caso.

En cifras ‘per capita’, Brasil está en el noveno puesto del mundo con 235 muertes por cada 100.000 habitantes y solo hay países con menor población por encima de él. Además es el primero en muertes por habitante entre las principales economías del mundo.

Sin embargo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, continúa restando importancia a la epidemia utilizando expresiones como “gripecita” para referirse a la enfermedad o cuestionando las vacunas o el uso de mascarilla.

