Brasil registra queda na média móvel de mortes por Covid, após quase um mês em estabilidade São 681.828 óbitos e 34.199.057 casos conhecidos de Covid-19 registrados desde o início da pandemia, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Média móvel aponta 176 vítimas da doença por dia na última semana. Por g1

16/08/2022 20h20 Atualizado 16/08/2022

O Brasil registrou neste terça-feira (16) 213 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas , totalizando 681.828 desde o início da pandemia . Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 176 . Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -16% , indicando tendência de queda após 29 dias em estabilidade .

Brasil, 16 de agosto

Total de mortes: 681.828 Registro de mortes em 24 horas: 213 Média de mortes nos últimos 7 dias: 176 (variação em 14 dias: -16%) Total de casos conhecidos confirmados: 34.199.057 Registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas: 21.920 Média de novos casos nos últimos 7 dias: 19.058 (variação em 14 dias: -39%)

Acre, Distrito Federal, Piauí, Rondônia e Roraima não registraram novas mortes pela doença no período de 24 horas. Já o estado de Tocantins não divulgou atualização dos dados de casos e mortes até o fechamento deste boletim.

No total, o país registrou 21.920 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas , completando 34.199.057 casos conhecidos desde o início da pandemia . Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 19.058 . A variação foi de -39% em relação a duas semanas atrás. É o menor valor registrado desde 26 de maio deste ano, quando a média móvel apontava 17.313 casos diários, mais de dois meses atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Curva de mortes nos estados

Em alta (3 estados): GO, MS, PR Em estabilidade (9 estados): MA, PE, AM, AP, SE, RR, RJ, SC, RS Em queda (13 estados e o DF): SP, PA, CE, ES, MG, BA, MT, RO, DF, AC, PB, AL, PI, RN Não divulgou (1 estado): TO

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Consórcio de veículos de imprensa

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre g1 , O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal ( saiba mais ).

