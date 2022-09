Brasil 200. A nova rádio para juntar brasileiros e portugueses

Entornointeligente.com /

Vai para o online amanhã, às 11h00, a Brasil 200, a nova rádio online da Antena 1. Nuno Galopim, diretor de programas da Antena 1, e da Brasil 200, explicou ao DN que a nova rádio nasce «naturalmente no momento em que se assinala os duzentos anos da independência do Brasil, mas não foi criada para falar disso, mas sim como ao longo destes duzentos anos, e sobretudo no presente, há afinidades, há histórias de pessoas, há canções, livros, movimentos entre Portugal e Brasil que podem ser refletidos. É também uma rádio que continua o trabalho de serviço público de radiodifusão com o universo da lusofonia que já fazemos com a RDP África e que aqui se expande a outro espaço da lusofonia «.

Relacionados tedxlisboa. Nara Vidal: «O Brasil é um país que está num dos seus piores momentos»

cultura. «É uma oportunidade de ver essa relação íntima que existe entre a cultura portuguesa e brasileira»

O público alvo da Brasil 200 são, sobretudo, os brasileiros que vivem em Portugal e os portugueses que se interessam pelo Brasil e «queremos falar também para aqueles que no Brasil, portugueses ou brasileiros tenham interesse nos nossos conteúdos», explica Galopim. A rádio será dividida em sete editorias: a música – que define a própria playlist da rádio -; a cultura que envolve todas as formas culturais que não a música; o entretenimento; histórias de pessoas que tanto podem ser conhecidas ou não; história; desporto e política.

«Parte da programação tem a ver com um exercício que fizemos de procura de programas produzidos pelas antenas do grupo RTP (Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional e Rádio Zig Zag) sobre o universo do Brasil. Fomos aos arquivos procurar programas feitos ao longo dos anos nas nossas antenas, como por exemplo uma entrevista de arquivo com o Jô Soares, outra com a Betty Faria, ou com a Maria Lúcia Lepecki, e que voltam a ganhar vida. Mas iremos ter também sessões de música mais recentes, como a do músico Silva, feita para a Antena 1, ou outra feita com os Balas Desejo, umas das bandas do momento no Brasil, que estiveram há pouco tempo para a Antena 3».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Às sextas: do online para o éter A Brasil 200 é, segundo Nuno Galopim, uma rádio que não se fará apenas de memórias e reposições. «Estamos também a produzir novos conteúdos que vão ter espaço de emissão fixa na antena da Antena 1, todas as sextas-feiras às 20h. E por exemplo, um desses conteúdos novos é para já o programa O Meu Brasil no qual vários profissionais das várias antenas da RTP são convidados a, durante uma hora, escolherem 10 canções que traduzem a sua relação com a música do Brasil e a explicarem o porquê da sua importância. Há também o programa Gritos do Ipiranga, que são conversas com brasileiros que escolheram Portugal para viver e trabalhar, nas mais variadas áreas. Temos outro programa Histórias e Lugares do Brasil, onde cabem histórias de escritores, de autores, de empreendedores cujo trabalho já é reconhecido. E também vamos ter um magazine mensal chamado Isto aqui o que é? , para conhecer o que está a acontecer de novo na música no outro lado do Atlântico. Também vamos ter um programa chamado Vitrola, que é o equivalente ao programa que tenho na Antena 1, Gira-Discos, onde mergulho na minha coleção de discos com um tema diferente, o primeiro programa vai ser com canções sobre a cidade de São Paulo. Há ainda o programa Mortinho para Sair de Casa com sugestões para nos fazer sair de casa e para dar a conhecer aos portugueses o que está a acontecer de cultura brasileira por cá».

A rádio está definida para durar um ano, segundo o seu diretor, mas «em função de se poder criar, ou não, uma comunidade» poderá prolongar-se no tempo. Por ora é por um ano que é a forma como definimos os projetos».

Assim, amanhã às 11h00 irá para a internet a rádio Brasil 200, e ao mesmo tempo será feito o seu lançamento oficial na Casa do Brasil, em Lisboa, com a atuação da cantora brasileira Malu Magalhães, que há vários anos vive em Portugal.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com