Brasil 200 , a nova rádio online para divulgar a cultura brasileira, entre cá e lá

À boleia do bicentenário da independência do Brasil , a Antena 1 criou a Brasil 200 , uma rádio online para promover «encontros e diálogos» entre Brasil e Portugal, com programas feitos de raiz e material de arquivo, «sublinhando a enorme diversidade de referências e caminhos que caracteriza a própria história da cultura brasileira», lê-se no site da RTP.

Dirigida por Nuno Galopim, director de programas da Antena 1, e prevista para durar um ano, a Brasil 200 foi lançada esta segunda-feira, às 11h, momento que foi assinalado com um concerto de Malu Magalhães na Casa do Brasil , associação que, desde 1992, luta pelos direitos dos imigrantes brasileiros em Portugal, hoje a maior comunidade imigrante no país.

Segundo dados divulgados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Março, são 210 mil pessoas, uma parte da população a quem este projecto pretende chegar. Um dos programas, intitulado Gritos do Ipiranga , será, precisamente, alimentado por conversas com brasileiros a viver e a trabalhar em Portugal , em diferentes áreas. Já Mortinho para Sair de Casa servirá como uma agenda de eventos culturais relacionados com o Brasil, que são cada vez mais regulares , sobretudo em Lisboa e no Porto.

Sobe o lema «dois séculos a unir duas culturas», os novos conteúdos são produzidos pela Antena 1 e restantes estações da rádio pública, sendo a leva inicial focada nos 200 anos da independência e as problemáticas «que hoje se levantam » a partir dessa data e desse legado históricos.

Editorialmente, a rádio desdobra-se em música, cultura, história, política e desporto, dando também especial atenção a «histórias de vida contadas por brasileiros que vivem em Portugal e portugueses que vivem no Brasil».

Na programação musical, haverá passagens por várias épocas e géneros, com playlists feitas por artistas brasileiros e programas como Isto aqui o que é? , um magazine mensal para dar a conhecer a nova música brasileira, ou O Meu Brasil , em que jornalistas das rádios e das televisões do grupo RTP são desafiados a partilhar as suas referências e preferências no que diz respeito à música brasileira.

De resto, uma parte importante da programação da Brasil 200 será ancorada no espólio reunido pelas estações de rádio do grupo RTP (Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional e Rádio Zig Zag). Vão ser recuperados e revisitados concertos, entrevistas (a figuras como Jô Soares , Maria Lúcia Lepecki ou Betty Faria , esta última já no ar) e «momentos históricos ou reportagens em que o Brasil, a sua sociedade, figuras e cultura foram destacados».

