Brandon Peniche busca transmitir su pasión por la música en los Premios Juventud

Entornointeligente.com /

Foto/Brando Peniche

México, 20 julio (Notistarz).- El actor mexicano Brandon Peniche expresó que aunque disfruta de la actuación y la conducción, la música es una de sus grandes pasiones, que incluso lo han llevado a componer algunos temas, por eso para él es un honor ser uno de los conductores de la ceremonia de Premios Juventud, a realizarse este 21 de julio.

En entrevista con Notistarz, Peniche externó su agradecimiento a la vida y a los productores de estos galardones, además de que está contento por compartir cuadro con Natalia Téllez y Paul Stanley, quienes serán los encargados de contar el minuto a minuto de la alfombra roja.

«Me encanta la música, soy compositor y soy fan de muchos géneros y artistas como J Bavin, me encanta Camilo, Kany García, como compositor ella me parece extraordinaria… Me emociona mucho saber que estará por ahí Ricky Martin, Maluma y va a estar padrísimo.

De manera profesional, Brandon indicó que lo más importante es dejarse sorprender y dar datos precisos para la gente, además de que tanto él como los televidentes podrán disfrutar de históricos momentos como la presentación de Daddy Yankee, antes de comenzar su gira de despedida.

«Me encanta formar parte de esto porque vienen los premios de los Agentes de Cambio»

«Me encanta formar parte de esto porque vienen los premios de los Agentes de Cambio y está padre, porque no solo premian como artista sino su labor altruista, espero dejar un poco de mi pasión por la música, está muy padre», refirió.

El actor indicó que para él es un privilegio regresar a Puerto Rico, lugar que por primera vez recibirá a esta gala, pues siempre se realizaba en Miami, puesto que él vivió dos años allá y tiene muchos amigos con quienes le dará gusto reencontrarse.

En cuanto a la salud de su pequeña hija, refirió que está muy bien y recuperada, ya que la tuvieron que operar de adenoides, ya que se enfermaba mucho.

Por otras parte dijo que está a la espera de que se concrete un proyecto del cual no dio más detalles.

Ampliacion de estas y otras noticias en AGENCIA NOTISTARZ

Hit Parede Latino de la semana con la emisora aliada LatinBrasil

Escuche AQUI otros estrenos musicales

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com