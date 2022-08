Braithwaite pide la carta de libertad… y cinco millones

Entornointeligente.com /

L os días se suceden sin que Martin Braithwaite encuentre acomodo. Es uno de los seáalados y descartados por Xavi . El de Terrassa no cuenta con él. No fue a la gira por Estados Unidos y no ha sido convocado ni para los dos primeros partidos de LaLiga ni para el amistoso contra el City. El danés, al que pretende con insistencia el Mallorca , está en negociaciones para dejar el Spotify Camp Nou , pero aún no hay acuerdo. El motivo: además de la carta de libertad pide cinco millones de euros en compensación por su renuncia a los dos aáos de contrato que le restan.

La baja de Braithwaite , que fue pitado por la grada en el Gamper, preocupa en los despachos culés porque las semanas se suceden sin concretar su adiós. El internacional ha estado en la lista de transferibles en los últimos mercados, pero el atacante se ha negado a abandonar la disciplina azulgrana . Este verano se ha replanteado su postura, pero no se quiere ir gratis. El exjugador del Leganés pide, además de la carta de libertad, cinco millones de euros a cambio de las dos temporadas de contrato que aún le restan en la entidad catalana.

