Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Boate Kiss Frota X Chico Buarque 5G no Brasil Caso Bárbara Victoria Por Valdo Cruz

Comentarista de política e economia da GloboNews. Cobre os bastidores das duas áreas há 30 anos

Braga Netto cumpre em MG primeira agenda de campanha como vice de Bolsonaro

04/08/2022 12h12 Atualizado 04/08/2022

1 de 1 Braga Netto e Bolsonaro — Foto: REUTERS/Adriano Machado Braga Netto e Bolsonaro — Foto: REUTERS/Adriano Machado

Mineiro de Belo Horizonte, o candidato a vice-presidente de Bolsonaro , Walter Braga Netto, escolheu seu estado natal, onde o seu colega de chapa tem a maior desvantagem no Sudeste para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para cumprir sua primeira agenda de campanha depois de oficializado candidato na convenção do PL .

O comitê de campanha da reeleição definiu Minas como um dos locais estratégicos para fazer uma ofensiva diante da desvantagem em relação a Lula, que varia de 14 a 15 pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto, enquanto em São Paulo os cenários estariam apontando para uma diferença pequena ou empate técnico com o petista.

O general Braga Netto estará nesta quinta-feira (4) em Belo Horizonte, onde tem reunião na Associação Mineira de Municípios e na Câmara de Dirigentes Lojistas da capital mineira.

No dia seguinte, o candidato a vice de Bolsonaro vai se reunir com prefeitos do Norte de Minas e vai se juntar à comitiva do presidente, que estará em Montes Claros.

Nesta semana, Bolsonaro fez uma intervenção na disputa local em Minas para garantir a candidatura do senador Carlos Vianna (PL-MG) ao governo do Estado.

Ele tirou o seu ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio como candidato ao Senado na chapa de Vianna e aceitou a indicação do deputado estadual Cleitinho (PSC-MG), que está mais bem posicionado nas pesquisas para a vaga de senador na eleição deste ano.

Em Minas, o presidente corria o risco de ficar sem um palanque, depois que o atual governador mineiro, Romeu Zema, não aceitou fechar um apoio a Bolsonaro ainda no primeiro turno.

Agora, a expectativa é que, com a candidatura de Vianna, a eleição em Minas seja definida num segundo turno. E, com isso, na etapa final, Zema teria de politicamente apoiar Bolsonaro.

VÍDEOS: notícias de política

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com