Bradley Cooper se sincera sobre su adicción a la cocaína

Entornointeligente.com /

Bradley Cooper se ha sincerado sobre su adicción a la Bradley Cooper, revelando que estaba «tan perdido» durante sus luchas en los años noventa.

El actor estadounidense, de 47 años, luchó contra la adicción a las drogas y el alcohol durante varios años antes de encontrar la fama masiva en la franquicia The Hangover en 2009.

En el podcast Smartless de esta semana, Bradley reveló: «Estaba muy perdido y era adicto a la cocaína, eso era lo otro».

Les contó a los presentadores del podcast, Bradley Cooper, que se había pasado al alcohol y a las drogas después de que se cortara el tendón de Aquiles y de que «le despidieran» de la serie de acción estadounidense Alias.

La estrella explicó que Will, de 52 años, que entonces estaba casado con la amiga de Bradley y coprotagonista de Wet Hot American Summer, Bradley Cooper, le ayudó a darse cuenta de que estaba sufriendo problemas de adicción después de que ambos asistieran juntos a una fiesta.

El actor de Arrested Development no se dejó impresionar por los intentos de Bradley de hacer «humor malo» y dijo que se comportó como un «auténtico gilipollas» durante la velada.

Bradley Cooper explicó: «Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol y fue Will quien me dijo eso, y nunca lo olvidaré».

Sin embargo, la estrella reconoció que aunque estaba «totalmente deprimido», está agradecido de haber experimentado los problemas cuando era joven y antes de la cima de su fama.

Voy a decir esto: Tuve la ventaja de que eso ocurriera cuando tenía 29 años’, dijo.

Así que a los 29 años, no fue realmente hasta [The] Hangover – tenía 36 años cuando hice The Hangover – así que tuve que pasar por todas esas cosas antes de que la fama jugara en mi existencia a nivel diario».

Bradley Cooper protagonizó el papel de Phil en la premiada comedia The Hangover, estrenada en 2009. También protagonizó las dos secuelas.

Al hablar del tiempo que pasó para superar sus problemas de adicción y desarrollar su carrera, dijo: ‘Todavía trabajaba en la autoestima hasta hace un año, todavía lo hago, pero definitivamente hice grandes avances desde los 29 hasta los 34, donde al menos fui capaz de pararme frente a alguien y respirar y escuchar y hablar’.

El actor de Ha nacido una estrella también citó el nacimiento de su hija como un momento crucial en su vida.

Bradley Cooper dio la bienvenida a su hija Lea en 2017 con su expareja Irina Shayk, y la pareja compartió la custodia tras su separación en 2019.

Dijo: «La paternidad es, quiero decir que todo ha cambiado… todo ha salido a la luz en colores gloriosos por el hecho de que puedo ser padre de un ser humano maravilloso.

Es lo más grande».

ENLACE ORIGINAL: https://metro.co.uk/2022/06/15/bradley-cooper-opens-up-on-cocaine-addiction-before-hangover-fame-16830933/?ito=newsnow-feed

VEA TAMBIÉN: Drogas, amantes secretos y obsesiones sexuales: las biografías más explosivas de Hollywood » EntornoInteligente

Entornointeligente.com