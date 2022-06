Brad Pitt se mete en el mundo de la Fórmula 1: de qué trata su nuevo proyecto

Entornointeligente.com /

Se trata de una película que tendrá como director a Joseph Kosinski -el hombre que estuvo detrás de «Top Gun: Maverick», una de las producciones más taquilleras de este año- y contará con la producción de un especialista en la materia: Lewis Hamilton .

El guión está a cargo de Ehren Kruger , y Jerry Bruckheimer y, aunque todavía no revelaron detalles de su contenido, se rumorea que podría estar inspirado en la carrera del español Fernando Alonso .

Por lo pronto, está confirmado que Pitt interpretará a un piloto de automovilismo y Hamilton podría aparecer en la pantalla, ya que no descarta tener una carrera como actor.

«Me gustaría actuar algún día. Quiero ser el mejor, en todo lo que hago, quiero serlo. Hacerlo lo mejor que pueda. Así que, si voy a hacer una película iré a clases, estudiaré y me aseguraré de que expreso las emociones como debería. Ahora mismo no tengo tiempo, así que supongo que será algo que haga cuando me retire» , declaró el británico en una entrevista.

Por su parte, Brad Pitt es un gran seguidor de la Fórmula 1 y no es ajeno al universo que mostrará el film que se estrenará en las salas de cine pero también en la plataforma de Apple .

Además, se había quedado con las ganas de protagonizar un proyecto vinculado a este deporte. En 2018, quería unirse a Tom Cruise para encabezar » Go Like Hell» , una cinta que contaría la historia de Carroll Shelby y Ken Miles , pero no logró juntar los fondos necesarios.

Por otra parte, el 4 de agosto se estrena «Bullet Train» , una película de David Leitch -basada en la novela de Ktar Isaka -, en la que comparte cartel con Sandra Bullock, Michael Shannon, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman y Bad Bunny , entre otros.

La historia se centra en cinco asesinos que viajan en un tren que parte desde Tokio hasta Morika y que con el pasar de las horas descubrirán que sus respectivas misiones tienen algo de común: encontrar un maletín plateado que hará que se sumerjan en experiencias de acción y peleas que harán que su vida corra peligro.

