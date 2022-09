Brad Pitt e Nick Cave exibem obras de arte pela primeira vez na Finlândia

Entornointeligente.com /

O actor norte-americano Brad Pitt e o músico australiano Nick Cave exibem pela primeira vez as suas esculturas e cerâmicas numa exposição no Sara Hilden Art Museum, em Tampere, na Finlândia.

Inicialmente, apenas estava programada a exposição das obras do artista britânico Thomas Houseago, conhecido pelas suas esculturas. No entanto, Houseago terá convencido o museu a incluir os trabalhos de Pitt e Cave.

«Cave e Pitt são célebres nos seus respectivos campos da música e do cinema, mas esta é a primeira vez que exibem as suas obras de arte — peças que foram criadas durante um diálogo contínuo com Houseago», revela o museu finlandês.

O actor e o músico viajaram para Tampere, uma cidade universitária conhecida pela sua cultura vibrante e cena musical, para um evento de pré-abertura no sábado. A imprensa local avançou que os dois artistas reconheceram estar empolgados e nervosos em apresentar a sua arte em público pela primeira vez.

Entre as nove obras de Pitt está uma estrutura em forma de casa moldada em silicone transparente baleada e um painel de gesso a representar uma cena de tiroteio.

Brad Pitt, de 58 anos, começou a fazer arte em cerâmica após se ter divorciado da também actriz Angelina Jolie , em 2017. «Para mim, é tudo uma questão de auto-reflexão. É sobre onde errei nas minhas relações. Onde perdi», revelou o actor à emissora pública finlandesa YLE. «Na verdade, nasceu daquilo que eu chamo de um inventário radical, sendo realmente honesto comigo e… Tendo em conta aqueles que eu magoei e os momentos em que errei», acrescentou.

Por seu lado, o vocalista dos Nick Cave and the Bad Seeds apresenta uma série de figuras de cerâmica que retratam a vida do diabo. O músico de 64 anos projectou, pintou e envernizou 17 esculturas entre 2020 e 2022. «Queria fazer o diabo, porque gosto de vermelho. E gosto da cor vermelha do verniz», disse o músico à YLE.

«Finalmente, decidi fazer a história da vida do diabo. Para mim, pessoalmente, diz algo sobre a ideia de perdão ou a necessidade de ser perdoado. É um trabalho muito pessoal», acrescentou.

A exposição abriu no domingo e encerrará em 15 de Janeiro de 2023.

