Brad Pitt dice que está en la última etapa de su carrera

Entornointeligente.com /

Brad Pitt ha confesado que está en la «última etapa» de su carrera y que tiene la misión de mejorar su salud.

El actor de Hollywood, de 58 años, se ha sincerado en una nueva entrevista sobre la etapa final de su carrera y lo que le espera.

«Me considero en mi última etapa, este último semestre o trimestre», dijo a GQ.

Brad -que ha protagonizado películas como Guerra Mundial Z y Megamind- añadió: «¿Qué va a ser esta sección? ¿Y cómo quiero diseñarla?».

El actor también reveló que está tratando de mejorar su salud – y tomó la decisión de dejar de fumar durante la pandemia de coronavirus.

Explicó que al principio intentó reducir la cantidad de cigarrillos que consume a diario, pero se dio cuenta de que tendría que dejarlo por completo para que funcionara.

No tengo esa capacidad de hacer sólo uno o dos al día», continuó Brad. «No está en mi composición. Lo hago todo. Y voy a conducir hasta el fondo. He perdido mis privilegios».

Brad también se sinceró sobre su asistencia a Alcohólicos Anónimos tras su sonada separación de Angelina Jolie.

Su ex esposa solicitó el divorcio en 2016.

Él dijo: «Tuve un grupo de hombres realmente genial aquí que era realmente privado y selectivo, por lo que era seguro, porque había visto cosas de otras personas, como Philip Seymour Hoffman, que habían sido grabadas mientras estaban derramando sus tripas, y eso es simplemente atroz para mí».

El actor también reveló que se encuentra en un viaje más espiritual, ya que se ha comprometido a forjar conexiones significativas, a indagar en los dilemas existenciales de la vida y a escuchar las historias personales de los demás.

«Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí, y no ha sido hasta hace poco que he tenido un mayor abrazo de mis amigos y mi familia», concluyó Brad.

«Cuál es esa frase, fue Rilke o Einstein, lo creas o no, pero era algo sobre cuando puedes caminar con la paradoja, cuando llevas el dolor real y la alegría real simultáneamente, esto es madurez, esto es crecimiento».

ENLACE ORIGINAL: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/brad-pitt-says-hes-last-27301255

VEA TAMBIÉN: Brad Pitt, envuelto en rumores sobre su estado físico y emocional » EntornoInteligente

Entornointeligente.com