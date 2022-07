Boxeadora venezolana Eva Guzmán buscará a hacer historia contra Marlén Esparza

Entornointeligente.com /

Este miércoles a través de la cuenta oficial de Golden Boy Promotions informaron uno de los combates más esperado por los fanáticos del boxeo femenino entre la actual poseedora de los títulos mundiales del peso Mosca de la AMB, CMB y Ring Magazine, Marlén Esparza contra la experimentada boxeadora venezolana, Eva Guzman.

Esparza de 32 años de edad, acumula un total de 13 combates como profesional, donde ha conseguido un récord de 12-1 / 1KO. Asimismo, peleó por última vez el 9 de abril de este mismo año, donde logró los cetros de la Asociación Mundial Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de boxeo (CMB) por la vía de la decisión.

Por su parte, la oriunda del estado Aragua de 29 años de edad (19-1-1/11ko) es la retadora obligatoria de la AMB, está a poco de afrontar uno de los combates más importante de su carrera deportiva. Su última pelea fue el 30 de noviembre del año pasado en Caracas, cuando venció a Yanetsy Gomez.

Este enfrentamiento a 10 asaltos será el combate co-estelar de la velada del próximo 6 de agosto en Houston, Texas. Mientras la pelea estelar la estarán protagonizando Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson.

🚨JUST ANNOUNCED🚨 @Marlen112Boxing will defend her 3 World Titles 🆚 Venezuela’s Eva Guzman in the co-main event. We’ll see a great match-up between Dallas’ Maurice Hooker and Philly’s @btheflair , and @BMelikuziev will open the DAZN broadcast on Aug 6th. #OrtizMcKinson pic.twitter.com/AbzeD0P9EB

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 26, 2022

