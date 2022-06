Boxeador es hospitalizado luego de pelear contra un oponente invisible (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El boxeador sudafricano Simiso Buthelezi fue trasladado al hospital y recibió tratamiento médico tras dar un preocupante puñetazo al aire en el último asalto de su último combate.

El boxeador de peso ligero parecía estar a unos segundos de ganar el título de peso ligero de la WBF cuando el combate dio un giro inesperado y aterrador.

Según los informes, se cree que Buthelezi estaba ganando cómodamente a su oponente, Siphesihle Mntungwa, a finales del décimo y último asalto, cuando éste cayó por las cuerdas.

Cuando Mntungwa volvió a ponerse en pie, Buthelezi pareció perder completamente la orientación. El sudafricano pareció abalanzarse sobre el árbitro como si fuera su objetivo, antes de irse a la esquina y empezar a lanzar puñetazos como si estuviera haciendo boxeo en la sombra.

Al darse cuenta de que su rival no controlaba sus acciones, y de espaldas al ring, Mntungwa optó por no avanzar. El árbitro no tardó en intervenir para poner fin a la pelea unos segundos más tarde, terminando el combate con la seguridad de Buthelezi claramente en peligro.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022