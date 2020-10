Bouterse moet zijn zaak zelf verdedigen

Entornointeligente.com /

– Desi Bouterse moet in persoon aanwezig zijn in de rechtszaal wanneer zijn verzetzaak in het Decembermoordenproces wordt behandeld. Dat heeft de Krijgsraad op de zitting van vrijdag bepaald. Bouterse was niet aanwezig. Bouterse werd op 29 november vorig jaar bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden. De verdachte was wel correct gedagvaard voor de zitting van vrijdag.

Op de vraag van de president van de Krijgsraad waarom de verdachte afwezig was, overhandigde zijn raadsman, Irvin Kanhai, de rechtbank een verklaring waarin de redenen van zijn afwezigheid werd aangegeven. De Krijgsraad werd gevraagd de inhoud van het stuk niet publiekelijk bekend te maken.Nadat de leden van de Krijgsraad en de auditeur-militair kennis hadden genomen van de inhoud werd de zitting voor enkele ogenblikken geschorst zodat de rechtbank zich kon beraden.

Na de hervatting van de zitting merkte krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor op dat om privacy-redenen de inhoud van de verklaring niet met het publiek gedeeld kon worden. Ze merkte daarbij op dat deze wel een “verontschuldigbare reden” voor Bouterse zijn aanwezigheid is. Echter hield ze Kanhai voor dat vanaf de rechtszaak op 30 november 2007 begon de verdachte nimmer op de zittingen is verschenen. De krijgsraad wil van hem zelf horen waarom hij nooit is verschenen terwijl hij alle gelegenheid had om bij te dragen aan zijn verdediging, maar na zijn veroordeling wel verzet heeft aangetekend.

Reagerend op de door Kanhai overgelegde verklaring stelde auditeur-militair Manro Danning, dat het nu om een “overmachtssituatie”. Hij benadrukte evenwel dat de wetgeving, rechtspraak en literatuur aangeven dat bij behandeling van een verzetszaak de verdachte persoonlijk aanwezig moet zijn en daarbij mag worden bijgestaan door een raadsman. Advocaat Kanhai stelde dat Bouterse in verzet is gegaan, omdat hij het oneens is met de bewijsvoering waarop hij is veroordeeld. Als raadsman zou hij excepties opwerpen, iets waarvan de krijgsraad op de hoogte was.

In reactie daarop stelde Valstein-Montnor dat Kanhai per brief van 22 oktober is gemeld dat hij verweren mocht voeren, maar de rechtbank ging er toen vanuit dat Bouterse zou verschijnen zoals op 22 januari toen ze zaak werd geopend. Het is volgens de krijgsraadpresident van “eminent belang” dat de rechten van Bouterse als verdachte worden gewaarborgd. Dus zal hij zelf voor de rechtbank moeten verschijnen om zijn verdediging te voeren zoals de wet voorschrijft. De Krijgsraad wil ook van hem zelf horen waarom hij de afgelopen twaalf jaar niet op de zittingen is verschenen. De verdere behandeling van de zaak is verdaagd naar 30 november en is aan Kanhai meegegeven dat zijn cliënt in de rechtszaal verwacht wordt.

LINK ORIGINAL: DWT Online

